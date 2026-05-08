Joya de La Roja Sub 17 tuvo emotivo recibimiento en su colegio: "Detrás del sacrificio..."

Con 16 años, se ha consagrado como una de las grandes joyas del fútbol chileno y disputará el Mundial Sub 17 junto a Chile.

El sueño mundialista ya comenzó para Martín Barrios Araya. El lateral izquierdo de apenas 16 años, figura de La Roja Sub 17 que logró clasificar al próximo Mundial de Qatar 2026, vivió este viernes una jornada inolvidable lejos de las canchas y rodeado del cariño de quienes lo han acompañado toda su vida.

El joven futbolista de las divisiones inferiores de Universidad Católica fue homenajeado por toda la comunidad del Colegio Mayor Peñalolén, lugar donde estudia y donde además su madre trabaja hace más de 20 años como profesora.

Entre aplausos, gritos y muestras de cariño, Martín recibió un diploma y un reconocimiento especial por representar a Chile en el proceso clasificatorio rumbo al Mundial sub-17 que se disputará en Qatar desde noviembre próximo.

Joya de la UC festeja junto a todo su colegio tras clasificar al Mundial de la categoría (Foto: Photosport)

La ceremonia tuvo un momento particularmente emotivo cuando Alejandra Araya, madre del jugador, abrazó a su hijo frente a todo el colegio mientras continuaban las felicitaciones de alumnos y docentes, generando emoción entre los asistentes.

“Estoy contento, es bonito sentir el cariño de todos, me impulsa a seguir adelante con más fuerza”, expresó el joven seleccionado chileno tras el reconocimiento, antes de volver a sus clases habituales.

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El emocionante homenaje que recibió Martín Barrios en su colegio

La historia de Martín Barrios con el Colegio Mayor Peñalolén prácticamente comenzó desde antes de nacer. Así lo contó su madre, quien reconoció la emoción especial que significó ver a su hijo homenajeado en el mismo lugar donde ella ha trabajado gran parte de su vida.

“Martín ha estado toda su vida acá. Yo pasé mi embarazo en el colegio, entonces esta es su casa, también la mía. Es muy lindo que lo reconozcan así”, comentó Alejandra Araya.

La profesora también valoró el esfuerzo silencioso que existe detrás del presente futbolístico del lateral “Cruzado”: “Esto es como una coronación a todo el esfuerzo y al trabajo. Detrás del sacrificio de él, también hay toda una familia que lo apoya. Eso me emociona”, agregó.

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El esfuerzo detrás del sueño mundialista de Martín Barrios

La madre del futbolista recordó que Martín comenzó jugando fútbol justamente en el establecimiento educacional antes de dar el salto a las inferiores cruzadas, proceso que ha requerido años de disciplina y acompañamiento familiar.

“Él es muy dedicado al deporte, pero también a los estudios. Cumplir con ambas responsabilidades implica un desgaste enorme. El año pasado fue difícil para él, pero ahora está muy motivado. Ver que todo su colegio lo aplauda y lo vea como un referente es muy especial”, afirmó.

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“Siempre va a tener el apoyo nuestro. Si quiere seguir siendo futbolista, lo apoyamos. Y si en el futuro quisiera hacer otra cosa, también. Lo importante es verlo feliz y acompañado”, cerró su madre.

DATOS CLAVE

Martín Barrios Araya fue homenajeado en el Colegio Mayor Peñalolén tras clasificar al Mundial Sub-17.

El lateral de Universidad Católica representará a Chile en Qatar desde el próximo mes de noviembre.

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