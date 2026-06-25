Arturo Salah advierte a candidato a dirigir La Roja: “Preferiría que no venga a sufrir”

El recordado entrenador y dirigente nacional abordó el posible arribo de Manuel Pellegrini -su viejo amigo- a la Selección Chilena.

La Selección Chilena busca DT y ello llegó a oídos de Arturo Salah. Sin embargo, el recordado estratega no tiene plena confianza para que un compañero de mis batallas asuma el desafío.

¿A quién hizo alusión? En conversación con Radio ADN, abordó el caso Manuel Pellegrini. Su viejo amigo es uno de los deseos de la ANFP para sentarse en el banquillo del combinado nacional.

Y no es que dude de sus capacidades para representar al país: sabe que el panorama es complejo tras haber quedado fuera del Mundial de 2026 en las últimas Eliminatorias Sudamericanas.

“Si tú me preguntas a mí por la amistad que tengo con Manuel, preferiría que no venga a sufrir. Pero por el fútbol chileno, ojalá podamos tener un liderazgo como el de Manuel para poder salir del estado en el que estamos”, expresó.

“Los tiempos son bien difíciles. Cuando vengan las elecciones (para elegir al nuevo presidente de la ANFP) Manuel va a estar en pleno proceso de competencia en la Champions League junto a su equipo“, agregó.

Arturo Salah advirtió a Manuel Pellegrini por su posible arribo a la Selección Chilena. (Foto: Getty Images)

Publicidad

La crítica de Arturo Salah en la Selección Chilena

Finalmente, el campeón con Colo Colo como director técnico y con Universidad de Chile como jugador, dejó un cuestionamiento hacia el proceso que actualmente se realiza en Juan Pinto Durán.

“Todo mi respeto por Nico Córdova, podrá tener la idoneidad y todo lo que quiera, pero estamos con una cosa interina hace un año y se está perdiendo tiempo. Un año perdido es muy difícil, no se recupera“, cerró.