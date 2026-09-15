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Pablo Milad descarta a este DT para la Selección Chilena: “Nadie ha hablado con él”

El presidente de la ANFP negó haber entablado conversaciones con Gustavo Alfaro. Se lo dejó claro a las autoridades paraguayas.

Pablo Milad desmintió haber charlado con un estratega para La Roja.
© PhotosportPablo Milad desmintió haber charlado con un estratega para La Roja.

La Selección Chilena sigue buscando DT y así lo confirmó Pablo Milad. Sin embargo, el mandamás de la ANFP descartó tajantemente a uno de los candidatos que sonó para asumir en el puesto.

¿De quién se trata? El presidente del balompié criollo fue consultado sobre el rumor que vinculó a Gustavo Alfaro con La Roja y lo negó. Según explicó frente a los medios, nunca hubo contactos entre las partes.

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Y es más, así se lo hizo saber a las autoridades paraguayas, que recientemente concretaron la permanencia del entrenador argentino hasta 2030. De esta manera, crece la incertidumbre reinante sobre la banca chilena.

Yo hablé con (Robert) Harrison (presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol) y me dijo: ‘¿Por qué están interesados si ya firmamos con él?‘”, comenzó señalando desde Quilín.

“Yo le dije: ‘Nadie está interesado, a lo mejor Gustavo Alfaro debe estar tratando algo contigo y está negociando algo más. Pero nadie ha hablado con él‘”, agregó Pablo Milad.

Gustavo Alfaro fue descartado en la Selección Chilena. (Foto: Getty Images)

Gustavo Alfaro fue descartado en la Selección Chilena. (Foto: Getty Images)

Gustavo Alfaro no llega a la Selección Chilena

Finalmente, el timonel del fútbol local se restó de la elección del nuevo estratega de La Roja. A pesar de los trascendidos sobre el caso, le pasó la pelota a la próxima cúpula dirigencial.

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“La nueva directiva elegirá al entrenador. No quiero dejar uno yo, tenemos que dejar los recursos para que la selección pueda escoger“, concluyó.

Martín Aliaga
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