Dos titulares en el esquema de Fernando Ortiz están muy cerca de renovar sus contratos en Colo Colo, pese a que vencen en 2027.

En Colo Colo ya trabajan en la continuidad de dos jugadores que han sido piezas importantes para Fernando Ortiz durante la campaña 2026. Se trata de Jeyson Rojas y Diego Ulloa, los dos laterales que vienen siendo titulares en el esquema del técnico albo y que podrían extender su vínculo por varias temporadas más en Macul.

Según dio a conocer el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, ambos futbolistas tienen contrato vigente hasta diciembre de 2027, pero Blanco y Negro ya inició conversaciones para ampliar los contratos. “Hay dos jugadores de Colo Colo que terminan el contrato en diciembre del año 2027. O sea, tienen contrato vigente. Estoy hablando de Diego Ulloa y también de Jeyson Rojas”, señaló.

Según informó el reportero que cubre el día a día de los albos, “durante esta jornada han existido reuniones importantes con los jugadores, con la gente que los representa para extender este vínculo, para que puedan permanecer más temporadas”.

La determinación responde a la valoración que existe en Colo Colo por ambos futbolistas, considerados jugadores de la casa y con proyección. “Todo indica que en las próximas horas esto ya se va a concretar, porque Colo Colo entiende que son dos jugadores de la casa, con mucha proyección, que han tenido una muy buena temporada, y de cierta manera llegan a un acuerdo para poder extender este vínculo”, agregó el periodista.

Por ello, en el Monumental apuestan por asegurar la continuidad de dos futbolistas que han respondido en la presente temporada. “Blanco y Negro va a extender este vínculo para estos dos jugadores en las próximas horas”, cerró el reportero.

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Diego Ulloa y Jeyson Rojas van a extender el vínculo en Colo-Colo. Los dos jugadores tienen contrato vigente hasta diciembre de 2027 @adnradiochile pic.twitter.com/UHR1pPlt2c — Cristian Alvarado (@cr_alvarado83) September 5, 2026

En síntesis…