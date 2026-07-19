Rodri tiene muy claro cómo quedarse con el Mundial 2026: “Hay que tener más ganas de ganar que miedo a perder”

La final del Mundial de Norteamérica 2026 está a la vuelta de la esquina y este domingo España y Argentina definirán al nuevo monarca mundial, compromiso que se disputará en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.
Uno que habló en la previa del encuentro fue Rodri, jugador de España que ha sido figura durante la cita mundialista: “El objetivo era estar donde vamos a estar. Queríamos ganar la Copa del Mundo y sabemos que así puede ser. Hemos demostrado que podemos ganar a grandes rivales y ahora nos toca el rival más duro”, dijo en primera instancia.
¿Cómo ganar el Mundial? El avezado jugador español tiene muy clara cuál es la fórmula: “Será un test perfecto para saber si somos capaces de levantar la Copa del Mundo. Hay que tener más ganas de ganar que miedo a perder”.
España viene de dejar en el camino a Francia en las semifinales. | Foto: Getty Images
En el cierre, se refiere a tener a gran parte del estadio en contra con la masiva presencia de hinchas trasandinos: “Pienso que el apoyo es importante, pero los partidos se disputan en el campo. En los estadios había muchísimas camisetas de España. Hemos sentido el apoyo de la gente. Confiamos en su apoyo y lo daremos todo por ellos”, cerró.
Lo cierto es que España ha mostrado buen fútbol durante el Mundial y ha vencido a selecciones de peso como Portugal, Bélgica y Francia. Ahora, tiene la prueba más difícil de su vida ante una Argentina de Lionel Messi que buscará su cuarta estrella.
Con la gran final en el horizonte, las apuestas al ganador se vuelven el centro de atención para quienes siguen el Mundial hasta el final.
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En síntesis
- España y Argentina definen este domingo al monarca del Mundial de Norteamérica 2026.
- El partido definitorio se disputará en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.
- El jugador español Rodri declaró que deben tener más ganas de ganar que miedo.