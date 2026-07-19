Dónde y cómo ver EN VIVO a Argentina y España por el Mundial 2026: canales de TV y streaming online

El vigente campeón del mundo enfrenta a una joven España con la ilusión de gritar campeón en el Mundial 2026.

La fiesta del fútbol en el Mundial de Norteamérica 2026 llega a su fin este domingo, toda vez que Argentina y España definirán al nuevo campeón de la Copa del Mundo en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

Por un lado, estará Argentina, el campeón vigente del certamen que viene de eliminar a Inglaterra en las semifinales. La ‘Scaloneta’ se tomó muy en serio la cita mundialista y quiere la cuarta estrella en su historia.

Lionel Messi quiere su segundo Mundial. | Foto: Getty Images

Al frente, eso sí, la cosa no será nada sencilla: España. El conjunto ibérico viene de dejar en el camino a la poderosa Francia por 2-0, encuentro que los españoles dominaron de principio a fin en Arlington, Texas.

Con la gran final en el horizonte, las apuestas al ganador se vuelven el centro de atención para quienes siguen el Mundial hasta el final.

¿Qué canal transmite Argentina vs. España?

En Chile, la buena noticia es que el partido válido por la gran final de la Copa del Mundo será transmitido de manera íntegra por Chilevisión, compromiso que irá por TV abierta.

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Adicional a la señal abierta del canal nacional, también se podrá ver en las pantallas de D Sports. De manera ONLINE, DGO, Disney+, Paramount+ y las distintas plataformas de CHV llevarán EN VIVO el partido.

España quiere su segunda estrella. | Foto: Getty Images

México: TUDN, Canal 5, TV Azteca 7 y ViX México.

TUDN, Canal 5, TV Azteca 7 y ViX México. Argentina: Telefe, Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

Telefe, Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Chile: Chilevisión, MiCHV, DGO, DSports, Disney+ Premium y Paramount+.

Chilevisión, MiCHV, DGO, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Colombia: Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium.

Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium. Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Perú: América TV, America TVGO, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

América TV, America TVGO, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Paraguay: GEN, Unicanal y Trece.

GEN, Unicanal y Trece. España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat y Movistar+.

DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat y Movistar+. Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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¿A qué hora juegan Argentina y España por la final del Mundial?

El encuentro entre argentinos y españoles arranca este domingo 19 de julio a las 15:00 de la tarde de Chile continental.