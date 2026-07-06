¿Por qué Estados Unidos vs. Bélgica no va por Chilevisión? Esta es la única forma de verlo EN VIVO y ONLINE en Chile

El partido por los octavos de final del Mundial 2026 genera gran expectativa, pero en Chile surgió una duda sobre la transmisión del encuentro.

Este lunes 6 de julio continúa la disputa de los octavos de final del Mundial 2026 con un atractivo duelo entre la Selección de Estados Unidos y la Selección de Bélgica, dos equipos que buscarán un lugar entre los ocho mejores del certamen.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino intentará aprovechar su condición de anfitrión para seguir haciendo historia en el certamen, mientras que los Diablos Rojos aspiran a volver a instalarse entre las grandes potencias, tal como lo hicieron en Rusia 2018, cuando alcanzaron el tercer lugar.

Como ocurre en cada jornada del Mundial, muchos hinchas en Chile esperan seguir el partido por televisión abierta. Sin embargo, este encuentro no forma parte de la programación de Chilevisión, por lo que será necesario recurrir a otra alternativa para verlo.

Estados Unidos y Bélgica se enfrentan hoy en el Mundial | FOTO: @FIFAWorldCup

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

¿Por qué Estados Unidos vs. Bélgica no va por Chilevisión?

El encuentro entre Estados Unidos y Bélgica no será transmitido por Chilevisión, ya que la estación nacional no posee los derechos para emitir todos los partidos del Mundial 2026, sino que realiza una selección de encuentros durante el torneo.

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Así puede ver EN VIVO el partido de Estados Unidos vs. Bélgica

De esta manera, la única forma de ver el compromiso en vivo y online en Chile será a través de DSports y la plataforma de streaming DGO, servicios que cuentan con los derechos para transmitir la totalidad de los partidos.