Eduardo Vargas revela divertida e insólita anécdota junto a Edson Puch y Charles Aránguiz: el video es furor en redes

La anécdota rápidamente se volvió tendencia y ya acumula más de un millón de visualizaciones, generando múltiples comentarios en redes.

Eduardo Vargas no es de los jugadores que acostumbre a conversar frecuentemente con los medios, pero esta vez fue invitado por DLT Sports a reaccionar al partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, instancia en la que el delantero de Universidad de Chile participó comentando distintas situaciones del encuentro en un formato distendido.

En medio de la conversación, el bicampeón de América con La Roja no solo analizó aspectos del compromiso, sino que también se dio espacio para recordar momentos de su carrera.

Este formato, cada vez más utilizado en plataformas deportivas, permite ver una faceta más relajada de los jugadores, quienes comparten historias personales que muchas veces no habían sido difundidas públicamente.

Turboman Vargas y la historia del perfume

Fue en ese contexto que “Turboman” sorprendió al recordar una desconocida y divertida historia, cuando compartía camarín con Edson Puch y Charles Aránguiz.

“Salimos con (Edson) Puch y Charles al mall y entramos a una tienda de perfume porque nos gustaban los perfumes. Entramos ahí y viste que están las cositas para que le echen, el papelito”, comenzó relatando el delantero, contextualizando la salida en un momento de relajo fuera de la competencia.

Luego, Vargas detalló el particular episodio que terminó generando risas entre los presentes: “Puch y Charles estaban descuidados mirando para otro lado y agarro el papel y me lo paso por la raja y andaba todo transpirado y le dije: ¿Cómo está este perfume, hermano?”–

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Estos tres jugadores levantaron la Copa América Centenario con La Roja | FOTO: Andres Pina/Photosport

El relato, marcado por el tono humorístico y la confianza entre los protagonistas, rápidamente se viralizó en redes sociales, generando reacciones entre hinchas y reactivando recuerdos de aquella etapa en el Romántico Viajero.

Revisa el hilarante momento acá: