Con goles de Catalina Muñoz y Antonella Martínez, La Roja derrotó en la agonía 2-1 a Ecuador y obtuvo el último boleto al Mundial Sub 17.

La selección chilena logró un triunfo agónico 2-1 sobre Ecuador y se clasificó por tercera vez a un Mundial Femenino Sub 17, cuya edición 2026 se jugará en Marruecos. La Roja logró el boleto a la cita planetaria en la última jugada del partido y se quedó con el playoff del Sudamericano que se jugó en Paraguay.

En el estadio Ameliano Villeta, la Roja dirigida por Vanessa Arauz pegó primero a los 9 minutos con un tremendo golazo de media distancia de Antonella Martínez, quien clavó un balón al ángulo y dejó de pie a la portera Ginger Muñoz.

¡Chile va al Mundial Sub17 Femenino por tercera vez en la historia!

Sin embargo la alegría para las chilenas duraría poco, porque a los 26′ Arianna Cerda aprovecharía un desajuste en la defensa de La Roja y dentro del área marcaría el 1-1 parcial.

Tras un intenso segundo tiempo, donde la selección chilena se posicionó en campo rival y tuvo el control de la pelota, la heroína de la noche sería Catalina Muñoz quien en una feroz contracarga recibió sin marcas una habilitación de Kiara Concha y puso con un ajustado remate entre las piernas el 2-1 final a los 89′.

De esta forma, Chile se quedó con el último boleto mundialista tras Colombia, Argentina y Brasil, luego de haber perdido la semifinal ante la ‘Canarinha’ y de haber cerrado de manera invicta y puntera el Grupo A.

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