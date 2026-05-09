La selección chilena logró un triunfo agónico 2-1 sobre Ecuador y se clasificó por tercera vez a un Mundial Femenino Sub 17, cuya edición 2026 se jugará en Marruecos. La Roja logró el boleto a la cita planetaria en la última jugada del partido y se quedó con el playoff del Sudamericano que se jugó en Paraguay.
En el estadio Ameliano Villeta, la Roja dirigida por Vanessa Arauz pegó primero a los 9 minutos con un tremendo golazo de media distancia de Antonella Martínez, quien clavó un balón al ángulo y dejó de pie a la portera Ginger Muñoz.
¡Chile va al Mundial Sub17 Femenino por tercera vez en la historia!
Sin embargo la alegría para las chilenas duraría poco, porque a los 26′ Arianna Cerda aprovecharía un desajuste en la defensa de La Roja y dentro del área marcaría el 1-1 parcial.
Tras un intenso segundo tiempo, donde la selección chilena se posicionó en campo rival y tuvo el control de la pelota, la heroína de la noche sería Catalina Muñoz quien en una feroz contracarga recibió sin marcas una habilitación de Kiara Concha y puso con un ajustado remate entre las piernas el 2-1 final a los 89′.
De esta forma, Chile se quedó con el último boleto mundialista tras Colombia, Argentina y Brasil, luego de haber perdido la semifinal ante la ‘Canarinha’ y de haber cerrado de manera invicta y puntera el Grupo A.
Así vivimos Chile vs. Ecuador
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¡Hasta la próxima!
Nos despedimos con la alegría inmensa tras la angustiante clasificación de Chile al Mundial Femenino Sub 17 que se jugará en Marruecos.
¡Inolvidable!
¡GOL DE CHILE PARA IR GANANDO SOBRE EL FINAL!
Catalina Muñóz quedó mano a mano con la arquera y marcó el 2-1 contra Ecuador.
Final, finaaaal en Paraguay y La Roja clasifica al Mundial Femenino Sub 17 tras agónico triunfo sobre Ecuador 2-1. Totalmente merecida la clasificación para un equipo que había terminado puntero e invicto en el Grupo A.
90' ¡Se juegan 3 minutos más!
Drama total en Paraguay: se adicionan 3 minutos y Chile sueña con el Mundial Sub 17
89' ¡GOOOOOOOOOL DE CHILE!
Tremenda contracarga de La Roja y Catalina Muñoz define espectacular en el mano a mano entre las piernas de la arquera ecuatoriana y pone el 2-1 agónico de Chile.
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87' Se juegan los últimos minutos
75' ¡Lo tuvo Chileee!
¡En la línea! Cabezazo de Kiara Concha que llega a las manos de la portera Giner Muñoz.
73' Avisóooo Ecuador
Jaslym Valverde recibió una pelota, giró y sacó un remate potente que se fue sobre el horizontal. El duelo sigue igualado 1-1 entre Chile y Ecuador.
58' ¡Otra vez Faríaaaas!
Amaral Farías se hace un espacio y saca un remate al palo más lejano de Ginger Muñoz. Apenas desviado...
53' ¡Probó por arribaaa!
Amaral Farías saca un remate por arriba y la pelota se apenas por sobre la portería. Chile busca el 2-1 ante Ecuador.
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50' ¡Presiona y presiona Chile!
Los cambios hacen efectos y la Roja se posiciona en campo rival con presión alta. Son buenos pasajes del equipo de Vanessa Arauz.
46' ¡Arranca el segundo tiempo!
Con tres cambios, La Roja ya juega el segundo tiempo ante Ecuador: Ingresaron Kiara Concha, Isidora Benavidez y Elisa Cornejo.
45+2' ¡FIN DEL PRIMER TIEMPO!
Con goles de Antonella Martínez para La Roja y Arianna Cerda para Ecuador, el encuentro está igualado 1-1 al término de los primeros 45 minutos.
45' ¡Tiempo cumplido este primer tiempo!
Se adicionan dos minutos de recuperación en el Ameliano Villeta. Chile y Ecuador igualan 1-1 en un intenso encuentro.
¡Chile y Ecuador igualan 1-1!
El festejo de Antonella Martínez para el 1-0 de La Roja
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Así fue el empate de Ecuador
¡GOOOOL DE ECUADOR!
Arianna Cerca recibió la pelota en el área y marcó el 1-1 contra Chile.
El 11 de la Roja es con 1 Oriana Cristancho (A)(C), 2 Constanza Sánchez, 5 Amparo Abarca, 7 Antonella Martínez, 8 Martina Poblete, 10 Amaral Farias, 13 Antonia Crot, 14 Constanza González, 17 Sofía Alvear, 18 Martina Carmona y 19 Valentina Contreras.
@LaRoja
Arrancamos la transmisión de Chile vs. Ecuador
Bienvenidas y bienvenidos a la transmisión del relato minuto a minuto del duelo entre Chile y Ecuador por el playoff clasificatorio del Sudamericano Femenino Sub 17. La Roja se juega su última chance para llegar al Mundial de Marruecos. Arranca a las 16:00 horas.
Periodista con más de 12 años de trayectoria en medios de comunicación. Inició su camino profesional en Deportes El Mercurio y luego pasó por El Gráfico Chile, Publimetro y Deportes 13, donde se desempeñó como editor digital. Actualmente es redactor en Bolavip Chile, aportando su experiencia en cobertura deportiva y contenidos para plataformas online.