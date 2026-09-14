Mientras Chile lleva 14 meses con el interinato de Nicolás Córdova, Ecuador golpea el continente con este DT

Mietras los dirigentes todavía no fichan un DT para la Selección Chilena, La Tri confirmó un bombástico fichaje de cara al Mundial 2030.

La Selección Ecuador dio un verdadero golpe de cara al próximo proceso de Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. La Tri confirmó en las últimas horas el fichaje de Marcelo Gallardo como nuevo entrenador, tras el fin de ciclo de Sebastián Beccacece, quien dejó su cargo tras la eliminación ante México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El “Muñeco” asumirá un ambicioso proyecto con Ecuador, tras firmar un contrato por cuatro años, con un salario cercano a los 3,5 millones de dólares por temporada. Así, Gallardo tendrá la misión de liderar al combinado ecuatoriano rumbo a la Copa de Mundo 2030, donde Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificados como anfitriones de los partidos inaugurales.

BUENOS AIRES, ARGENTINA – FEBRUARY 26: Marcelo Gallardo head coach of River Plate gestures during a Torneo Apertura Mercado Libre 2026 match between River Plate and Banfield at Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti on February 26, 2026 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

¿Y la selección chilena cuándo?

La llegada del exdirector técnico de River Plate a la mitad del mundo genera un fuerte contraste con la realidad que vive la Selección Chilena, uno de los rivales directos que tendrá Ecuador en las próximas Eliminatorias. Mientras La Tri apostó por un técnico de renombre y asegura un proyecto de largo plazo, La Roja todavía duerme en un largo interinato.

La demora de la dirigencia encabezada por Pablo Milad ha extendido el interinato de Nicolás Córdova, que ya lleva 14 meses al mando del ‘Equipo de Todos’. El proceso, lejos de consolidarse, registra apenas ha cosechado un 36% de rendimiento, cifras que alimentan las críticas por la falta de una decisión definitiva para conducir a La Roja hacia el Mundial 2030.

Así, y mientras Ecuador fichó a un DT bombástico por cuatro años y con un salario millonario, Chile sigue en un eterno interinato que en la próxima fecha FIFA tendrá una nueva oportunidad para mostrar mejorías e ilusionar a un país que suma 16 años sin ir a un Mundial.