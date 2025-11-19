La Selección Chilena derrotó por 2 a 1 a Perú en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi, Rusia, en un nuevo Clásico del Pacífico, gracias a las anotaciones de Felipe Loyola y Darío Osorio.

Este tercer triunfo consecutivo reforzó la buena imagen que está dejando el combinado dirigido interinamente por Nicolás Córdova en este cierre de 2025.

Ante los Incaicos, La Roja mostró durante varios pasajes del encuentro mayor intensidad, presión alta y un juego más dinámico, lo que desató diversas reacciones en el vecino país.

Los jugadores de la seleccion chilena celebran el triunfo durante el partido amistoso contra Peru | FOTO: Sipa/Photosport

En Perú critican el juego rápido de la Selección Chilena

En ese contexto, Horacio Zimmerman, reconocido periodista peruano, encendió el debate en el programa de YouTube Doble Punta al cuestionar la utilidad del juego rápido que mostró Chile ante la Bicolor.

“Jugar rápido era un estilo que también tenían en sus inicios con Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli. Jugar rápido es de esa camada de jugadores”, recordó el comunicador.

Tras cartón, el comentarista deportivo lanzó: “Ahora, ¿Qué resultados tiene Chile jugando rápido? ¿Gol a Perú? Eso no determina. Se ve bonito, pero ¿qué ha ganado? Nada. No ha conseguido nada así”, sentenció.

En síntesis…