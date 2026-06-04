Todo indica que el exmeta de Colo Colo será el encargado de ponerse bajo los tres palos ante los lusos.

La Selección Chilena ya afina los últimos detalles para uno de los desafíos más exigentes de esta fecha FIFA. Este sábado, la Roja visitará a Portugal en Oeiras, en el último amistoso de los lusos antes de emprender rumbo al Mundial 2026.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova buscará sacar conclusiones importantes ante una selección repleta de figuras y considerada una de las candidatas a pelear por el título en Estados Unidos, México y Canadá. Para ello, el entrenador nacional prepara una alineación con varias novedades.

La principal sorpresa estaría en el arco. Brayan Cortés tendría su regreso a la titularidad desplazando a Lawrence Vigouroux, quien había sido una de las apuestas de Córdova durante los últimos compromisos de la selección chilena.

Brayan Cortés volvería a la titularidad en el arco de La Roja (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

De concretarse, el portero de Argentinos Juniors volverá a defender el arco de la Roja por primera vez desde el 10 de junio de 2025, cuando Chile cayó por 2-0 ante Bolivia en El Alto, resultado que selló la eliminación mundialista y marcó el final del ciclo de Ricardo Gareca.

La formación que prepara Nicolás Córdova para enfrentar a CR7 y compañía

Además del retorno de Cortés, otra de las novedades estará en la defensa. Felipe Loyola sería utilizado como lateral derecho, posición donde brilló en Huachipato antes de consolidarse como mediocampista.

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En ataque, Córdova apostará por un solo centrodelantero. Gonzalo Tapia encabezará la ofensiva, acompañado por un tridente creativo conformado por Darío Osorio, Lautaro Millán y Lucas Cepeda.

De esta forma, la probable formación de Chile sería con Brayan Cortés en el arco; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Iván Román y Gabriel Suazo en defensa; Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro en el mediocampo; Darío Osorio, Lautaro Millán y Lucas Cepeda en labores ofensivas; y Gonzalo Tapia como único delantero.

¿Cuándo juega Chile vs Portugal?

La Roja enfrentará a Portugal este sábado 6 de junio desde las 13:45 horas de Chile en el Estadio Nacional do Jamor, ubicado en la ciudad de Oeiras, en uno de los amistosos más exigentes de la era Nicolás Córdova.

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DATOS CLAVE

La Roja jugará contra Portugal este sábado 6 de junio en Oeiras.

El arquero Brayan Cortés regresará a la titularidad tras su último partido en 2025.

El entrenador Nicolás Córdova prepara una alineación chilena con Gonzalo Tapia como único delantero.