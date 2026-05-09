Gary Medel apunta a tres jugadores “pichangueros” para el recambio de La Roja: dos son de la U y uno de la UC

Mientras la Selección Chilena sigue buscando fórmulas para volver a competir a gran nivel internacional, el debate sobre el recambio generacional continúa más vivo que nunca.
La falta de nuevas figuras consolidadas ha provocado constantes cuestionamientos sobre qué futbolistas están llamados a tomar la posta de la denominada Generación Dorada.
Uno de los que conoce perfectamente esa realidad es Gary Medel. El histórico defensor y referente de La Roja ha sido protagonista de los años más exitosos del fútbol chileno y hoy mira con atención a los jugadores que intentan abrirse paso en el medio local.
Gary Medel superó los 160 partidos con la selección desde su debut en 2007 | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport
Gary Medel y su gusto por Lucas Assadi, Javier Altamirano y Diego Corral
En ese contexto, el “Pitbull” fue invitado al torneo de fútbol 3×3 Toma El Juego, impulsado por Nike, donde fue consultado por el medio Redgol sobre qué futbolistas le llaman más la atención por sus características “pichangueras”, y ahí no dudó en destacar a tres nombres del fútbol chileno.
“Lo que es Lucas Assadi que juega súper bien. Javier Altamirano me gusta mucho también. En Católica tenemos a Diego Corral que es súper pichanguero y le gusta mucho la pelota”, señaló el actual futbolista de Universidad Católica.
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“Tenemos varios jugadores que son buenos”, agregó el bicampeón de América, entregando una cuota de optimismo sobre el futuro.
En resumen…
- Gary Medel destacó a Lucas Assadi, Javier Altamirano y Diego Corral como algunos de los jugadores más talentosos y “pichangueros” del recambio del fútbol chileno.