Universidad Católica busca darle vuelta la página a lo que fue la derrota dentro del Clásico Universitario, en donde los ‘Cruzados’ cayeron por la cuenta mínima ante la Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

Los dirigidos por Daniel Garnero no mostraron una buena versión en este duelo ante su clásico rival, en el que enciende las alarmas pensando en los próximos desafíos.

El conjunto de la ‘Franja’ busca reponerse para afrontar lo que será su tercer duelo por la fase de grupos de la Copa Libertadores, en donde la UC viajará a Ecuador para enfrentarse a Barcelona de Guayaquil.

Para este compromiso, el DT de la Universidad Católica recibió una tremenda noticia dentro de su plantel, en la que recupera a una importante pieza en su plantel.

Medel vuelve a ser opción en la UC | Foto: Photosport

Medel vuelve en la UC

En el duelo ante Barcelona de Guayaquil, Universidad Católica tiene la gran vuelta de Gary Medel, quien dejó atrás sus problemas físicos y podrá ser considerado para este partido crucial.

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El ‘Pitbull’ se subirá al avión junto a sus compañeros para preparar lo que será este partido, en la que Garnero verá si Gary Medel inciará desde la partida o para ser una opción en el banco de suplentes.

Barcelona de Guayaquil y Universidad Católica se enfrentarán este miércoles 29 de abril a partir de las 20:00 horas en el Estadio Monumental Banco Pichincha y el juez del partido será el peruano Roberto Pérez.

En Síntesis

Gary Medel regresa a la convocatoria de Universidad Católica tras superar sus problemas físicos.

regresa a la convocatoria de tras superar sus problemas físicos. Universidad Católica enfrentará a Barcelona de Guayaquil este miércoles 29 de abril en Ecuador.

enfrentará a este miércoles en Ecuador. El árbitro peruano Roberto Pérez dirigirá el encuentro programado para las 20:00 horas.