Gonzalo Jara y su tremenda confesión por Eduardo Vargas en la U: “Lo veo hasta mejor que en el 2011”

Universidad de Chile obtuvo un importante triunfo dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ vencieron por 4-2 a Coquimbo Unido y sigue firme en su lucha por el Chile 2 con la Universidad Católica.

Tras lo que fue este duelo, el ex futbolista Gonzalo Jara tomó la palabra en el programa ‘Los Tenores Mañaneros’ de Radio ADN y comentó lo que ha sido el rendimiento de Eduardo Vargas, a quien lo tilda como una de las grandes figuras de la U.

“Hoy a Eduardo Vargas lo veo hasta mejor que en el 2011 cuando explota y se termina yendo, está más rápido, más maduro, toma mejores decisiones y con mayores responsabilidades dentro de la cancha, que hoy termina marcando”, parte señalando Jara.

Siguiendo en aquello, el ‘Bicampeón de América’ con La Roja siente que dentro de esta etapa, Eduardo Vargas está muy acertado en lo que es su toma de decisiones, en la que ha sido un gran aporte dentro de la Universidad de Chile.

Jara elogió con todo a Vargas | Foto: Photosport

“Para mí el rol que está teniendo en el equipo es fundamental, toma buenas decisiones, sabe cuándo presionar y donde ir a presionar, sabe cuando descender, sabe cuando desciende, no tiene un tipo en la espalda y gira, sabe cuándo jugar hacia afuera y correr” declaró.

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Concluyendo, Jara apunta a que Eduardo Vargas está mostrando un tremendo rendimiento dentro de la U, en la que con su madurez y su gran estado físico, ha estado a la altura de lo que fue su anhelada vuelta al club de sus amores.

“Muchas veces es el que inicia el juego, es el que descarga el juego, luego sufre que no está cerca del área, ahí habrá que adaptar el equipo, que cuando salga Eduardo a jugar, lleguen los extremos, pero la madurez futbolística que tiene es entretenido de verlo jugar”, cerró.