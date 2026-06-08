El elenco de Nicolás Córdova irá en busca de un triunfo luego de la ajustada caída frente a los lusos.

La Selección Chilena afrontará esta semana su último desafío de la Fecha FIFA de junio cuando enfrente a la República Democrática del Congo en un partido amistoso que servirá para cerrar una nueva ventana internacional.

El equipo dirigido interinamente por Nicolás Córdova llega a este compromiso después de caer por 2-1 frente a Portugal, en un encuentro donde dejó buenas sensaciones por momentos, pero que terminó con una nueva derrota ante una selección candidata al título mundial.

Inicialmente, el amistoso estaba programado para disputarse en España. Sin embargo, las autoridades decidieron trasladar el compromiso a Francia debido a las preocupaciones sanitarias derivadas del brote de ébola que afecta al país africano.

Además, las autoridades locales determinaron que el encuentro se jugará a puertas cerradas, por lo que no habrá presencia de público en las tribunas del estadio.

¿Cuándo juega Chile vs RD Congo?

El partido amistoso entre Chile y República Democrática del Congo se disputará este martes 9 de junio.

La Roja viene de caer frente a Portugal por 2 a 1.

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El encuentro está programado para comenzar a las 12:00 horas de Chile y se jugará en el Stade de la Source, ubicado en la ciudad de Orleans, Francia.

¿Dónde ver por TV a La Roja vs. RD Congo?

Los fanáticos podrán seguir el compromiso a través de la señal abierta de Chilevisión, canal que confirmó la transmisión oficial del encuentro amistoso.

La cobertura comenzará en la previa del partido e incluirá todos los detalles del último compromiso de la Roja en esta Fecha FIFA.