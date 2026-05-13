Monumental: La doble tapada de Brayan Cortés que tiene a los hinchas de Argentinos Juniors en éxtasis

Brayan Cortés tuvo una turbulenta salida de Colo Colo hacia Peñarol, en donde había sido relegado al banco de suplentes por Fernando de Paul y buscó nuevos aires en el club uruguayo, aunque sin mucho éxito.
Este año, el formado en las inferiores de Deportes Iquique llegó hasta a Argentinos Juniors, club que el día de ayer se clasificó a las semifinales del torneo argentino tras derrotar en tiempo extra al Huracán de Leonardo ‘Colo’ Gil.
El iquiqueño fue de la partida en el ‘Bicho’ y tuvo una soberbia intervención cuando el partido estaba 0-0 y Huracán buscaba el gol. Cortés tuvo una reacción felina para detener el balón en dos oportunidades y ganarse los aplausos del estadio.
Recuerden que cuando hablo, hablo en serio.— Martín (@SordelliMartin) May 13, 2026
BRAYAN CORTÉS, directo al programa de Lavecchia. pic.twitter.com/PVQyBbGtIg
En las Redes Sociales también hubo elogios para el ex portero de Colo Colo y la Selección Chilena: “El chileno estuvo notable”, “Al fin apareció” y “Que juegue así todos los partidos”, fueron algunos de los epítetos de los hinchas trasandinos en las redes.
Ahora, el equipo donde también milita el chileno Iván Morales deberá enfrentar a Belgrano de Córdoba por un cupo en la final. Por el otro lado del cuadro Rosario Central enfrenta a Racing Club, mientras que River Plate hará lo propio con Gimnasia y Esgrima de La Plata.
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En síntesis
- Brayan Cortés clasificó a semifinales con Argentinos Juniors tras vencer a Huracán en tiempo extra.
- El portero iquiqueño detuvo dos balones clave cuando el marcador se encontraba 0-0.
- El equipo de Iván Morales enfrentará a Belgrano de Córdoba por el cupo finalista.