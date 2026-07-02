Luis Marín confirma que Pablo Milad ya tiene al nuevo DT de La Roja: “Me dijo que…”

El presidente del Sifup reconoció que el timonel de la ANFP le ratificó que ya tiene un nombre conversado para el cargo.

La Selección Chilena se prepara para un movimiento crucial para su futuro: las elecciones de las directivas de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile. Un giro en el que Pablo Milad puede ser vital.

Y la razón hace eco. En la previa de los comicios y la separación definitiva entre los organismos, Luis Marín confirmó haber tenido conversaciones con el actual presidente del balompié nacional. ¿Qué le reveló al representante del Sifup?

Que tiene definido a su candidato para ser el nuevo DT: así se lo adelantó el propio timonel del fútbol chileno. No le filtró quién es el elegido, pero lo tiene determinado antes de finalizar su mandato a pesar de haberlo negado.

“Sí, efectivamente. Conversé con Pablo Milad que quería reunirse conmigo, no me he reunido con él. Me dijo que conversáramos la situación que está pasando. Que él quería dejar todo coordinado y transparentado”, lanzó en Radio Pauta.

Luego, el portavoz del sindicato agregó sobre el inminente nuevo entrenador: “Sí, no me dijo nombre pero sí me dijo que tenían conversado, que han hecho un trabajo hace ya un tiempo“.

La Selección Chilena busca a su nuevo técnico: Pablo Milad tiene un candidato. (Imagen: Photosport)

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Los candidatos a la Selección Chilena

Cabe consignar que durante las últimas semanas, han trascendido don potentes rumores sobre el siguiente estratega de La Roja. Esos son los casos de Sebastián Beccacece y Thomas Christiansen.

Ambos participaron de la Copa Mundial 2026: el primero llevó a Ecuador hasta dieciseisavos de final y el segundo quedó fuera en la fase de grupos a la cabeza de Panamá.