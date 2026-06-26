La postura definitiva de Pablo Milad por el nuevo DT de la Selección Chilena: “No quiero que me digan…”

El presidente de la ANFP abordó uno de los temas que más inquieta a los hinchas y dejó una postura clara sobre el futuro de La Roja.

Mientras el Mundial 2026 sigue captando la atención de los hinchas, en nuestro país también comienzan a aparecer las interrogantes sobre lo que viene para la Selección Chilena tras quedar fuera de la cita planetaria y cerrar otro proceso lleno de cuestionamientos.

Uno de los temas que se roba las miradas es la elección del próximo entrenador de La Roja, una decisión que asoma como clave pensando en el futuro y en la necesidad de levantar un proyecto que vuelva a poner al Equipo de Todos en la pelea internacional.

Y nombres ya empezaron a sonar. En las últimas semanas aparecieron alternativas como Manuel Pellegrini y Sebastián Beccacece, dos técnicos que han sido vinculados al banco nacional en medio de la búsqueda de un nuevo rumbo.

¿Quién elegirá al nuevo DT de La Roja? Milad fue tajante

En ese escenario, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, habló durante el homenaje a los campeones de la Copa Centenario y dejó clara su postura sobre quién debe tomar la decisión de elegir al próximo entrenador de Chile.

“Yo siempre he dicho que cuando uno llega a la presidencia hereda un técnico elegido por otra administración. En mi caso, siempre he hablado con el directorio de la Federación y creo que el nuevo directorio tendrá que elegir al nuevo director técnico, porque el día de mañana yo voy a estar en mi casa y no quiero que me digan: ‘Elegiste un técnico que no nos gusta, que no nos satisface o que no dio el ancho’. Por eso debemos acelerar todos los procesos de elección del nuevo directorio de la Federación”, remarcó el ex Intendente de la Región del Maule.

Milad toma distancia del nuevo técnico de Chile | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

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Además, Milad volvió a insistir que “es necesario que sea el nuevo directorio el que elija al técnico, para que asuma la responsabilidad de esa decisión y, además, para darle seguridad al entrenador que llegue mediante un contrato por cuatro años”.

Así, los hinchas nacionales tendrán que seguir armándose de paciencia, ya que el nombre del próximo estratega todavía parece estar lejos de definirse.

En resumen…

Pablo Milad aseguró que el próximo directorio de la Federación debería asumir la responsabilidad de elegir al nuevo entrenador de La Roja y descartó tomar esa decisión antes de dejar su cargo.