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Nada de amistoso

Más 108 mil reproducciones: Feroz pelea a golpes en amistoso entre Chile y Uruguay Sub 20 Femenino

Chilenas y charrúas protagonizaron un escandaloso final en el amistoso que ganó La Roja de forma agónica en el CAR José Sulantay.

Amistoso entre Chile y Uruguay termina en escándalosa pelea.
© CapturaAmistoso entre Chile y Uruguay termina en escándalosa pelea.

La Selección Chilena Femenina Sub 20 derrotó por 2-1 a Uruguay en el CAR José Sulantay, en un encuentro que no tuvo nada de amistoso tras una violenta pelea entre jugadoras de ambos equipos. El encuentro terminó a los golpes tras el agónico gol que le dio la victoria a La Roja en los descuentos.

Chile había abierto la cuenta a los 62 minutos tras anotación de Natsumy Millones, pero Uruguay encontró el empate a los 89’. Cuando el partido parecía terminar en empate, Antonella Martínez apareció a los 90+6’: la atacante de Everton aprovechó un balón que la arquera uruguaya dejó suelto en el área y marcó el 2-1 definitivo, desatando la celebración de las chilenas.

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Mientras las seleccionadas chilenas festejaban, la uruguaya Antonella Cordero protagonizó un cruce que la dejó en el suelo. La discusión rápidamente subió de tono y terminó con manotazos e incluso una patada entre futbolistas de ambos equipos.

La situación obligó a los cuerpos técnicos a ingresar al campo para separar a las jugadoras y controlar los ánimos. Así, Chile terminó celebrando una agónica victoria por 2-1, ante una rival que volverá a enfrentar en los Juegos Odesur de Santa Fe 2026.

La escandalosa pelea entre Chile y Uruguay

Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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