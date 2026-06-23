Medallista olímpico pide a Gustavo Álvarez para la Selección Chilena: “Me parece perfecto”

Manuel Ibarra quiere ver al estratega con pasos por Huachipato y Universidad de Chile en La Roja. Está libre tras quedar sin club.

La Selección Chilena busca DT y un nuevo nombre está disponible para asumir el cargo: Gustavo Álvarez dejó San Lorenzo de Almagro. Es por eso que un medallista olímpico en Sídney 2000 pidió ir por él.

¿De quién se trata? Manuel “Caté” Ibarra no perdió el tiempo y, a través de los micrófonos de BOLAVIP Chile, postuló al entrenador argentino para llegar a la banca de La Roja.

Si bien sabe que su estadía tras la cordillera no fue la mejor, tiene plena confianza en que puede responsabilizarse del desafío: volver a ubicar al país en una cita mundialista.

“Es la tremenda opción, me parece perfecto. Antes que se fuera a San Lorenzo, yo lo propuse para la selección. Es un hombre serio, que trabaja bien, es respetado“, comenzó señalando.

Sobre la misma línea, agregó: “Yo sé que ahora no llevó un proceso ideal en San Lorenzo, pero fue en poco tiempo y estamos hablando de un equipo que ya estaba conformado“.

Caté Ibarra postuló a Gustavo Álvarez a la Selección Chilena. (Foto: Getty Images)

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Piden a Gustavo Álvarez en la Selección Chilena

Finalmente, Caté Ibarra entregó sus argumentos para pensar en que el estratega con pasos por Huachipato y Universidad de Chile puede brillar en el combinado nacional. Tiene pergaminos de sobra.

“Bajo sus órdenes, su seriedad, trabajo y cuerpo técnico, es óptimo para una selección. Yo creo que lo haría muy bien”, cerró.