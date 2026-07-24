El exjugador azul respaldó la postura del tocopillano de seguir en Europa y apuntó directamente contra la crisis dirigencial en el Centro Deportivo Azul.

El fallido traspaso de Alexis Sánchez a Universidad de Chile sigue generando esquirlas en el entorno del Romántico Viajero. En conversación exclusiva con BOLAVIP, el exfutbolista azul Manuel “Caté” Ibarra abordó la decisión del tocopillano de descartar su llegada al CDA y apuntó sin filtro a la responsabilidad de la directiva laica.

“Si está respondiendo que no quiere venir, es porque realmente no quiere venir… Si tiene opciones de jugar afuera pensando en lo que él quiere, está bien que siga su carrera allá. Esto marca el fin de todas las especulaciones”, comenzó señalando el medallista olímpico.

Asimismo, el exlateral hizo eco de los mensajes vertidos por el propio delantero en sus redes sociales, y donde se habla de un circo: “Si se habla de un circo que hay en estos momentos en la U y es por la parte dirigencial. Ahí te das cuenta de que se está trabajando mal. Hay muchas cosas que se tienen que limpiar para que gente como él pueda venir a ser un aporte”.

Caté Ibarra se refirió a la no llega de Alexis Sánchez a la U.

“Nadie vendría a quemarse a la U en este momento”

Consultado sobre si en algún momento se ilusionó con ver al ‘Niño Maravilla’ vistiendo la camiseta del Romántico Viajero en esta temporada, el ‘Caté’ fue categórico al descartar esa posibilidad debido al momento que atraviesa la institución.

“Yo tenía claro que no iba a venir a la U, menos en este momento en que la U no tiene la casa ordenada. Con todos los malos antecedentes dirigenciales que han salido, nadie seriamente vendría a quemarse en estos momentos en la U, en este caso hablando por Alexis”, concluyó.