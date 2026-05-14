Coke Hevia revela el nombre del posible reemplazo de Daniel González en caso de irse de la UC: “Vayan anotándolo”

En la UC ya comienzan a proyectar el mercado de fichajes y aparece un nombre desde Europa como posible alternativa en caso de una salida de Daniel González.

Universidad Católica comienza a proyectar lo que podría ser el próximo mercado de fichajes, especialmente ante la posibilidad de movimientos en su plantel de cara al segundo semestre de la temporada 2026.

En ese escenario, uno de los nombres que ha generado atención es el de Daniel González, defensor que ha perdido terreno de la mano de Daniel Garnero con la llegada de Juan Ignacio Díaz proveniente de O’Higgins, aunque ya tuvo en su momento interesados desde Brasil.

Por lo mismo, ya comienzan a surgir posibles alternativas en caso de una eventual salida del ex Santiago Wanderers.

Daniel Gonzalez ha disputado 11 partidos en la temporada 2026 | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

La UC miraría a Europa para el reemplazo de Daniel González

El periodista Jorge “Coke” Hevia entregó en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta un nombre que podría transformarse en opción para los Cruzados en caso de una eventual salida de González: Matías Pérez.

“Vayan anotándolo. Si se llega a ir Dani González —que por ahora no hay oferta, pero hay algún sondeo—, Matías Pérez. Te saco uno y te pongo otro”, señaló el conductor del espacio radial.

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Hevia además explicó su lectura sobre el posible movimiento, apuntando a la situación del jugador en el Lecce de Italia. “Yo creo que es un préstamo no más, porque él está siempre citado, entonces algo le ven en Lecce”, agregó.

De esta forma, el nombre del ex central de Curicó Unido comienza a instalarse como una alternativa a considerar en la Franja, en medio de un escenario aún hipotético sobre la salida del defensor cruzado.

En resumen…

Universidad Católica evalúa opciones de cara al próximo mercado y, ante la eventual partida de Daniel González, ya surge un nombre desde Europa. Según Jorge “Coke” Hevia, Matías Pérez aparece como alternativa para reforzar la defensa cruzada.