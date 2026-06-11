El ex delantero de la selección chilena sub 17 que ganó el tercer lugar en el Mundial de Japón, fue claro a la hora de elegir su entrenador para La Roja.

Luego de la victoria 2-1 sobre el Congo y ya iniciado el Mundial 2026, la selección chilena entra en un momento de decisiones fundamentales para determinar quién será el nuevo entrenador.

Para desglosar este panorama y proyectar la llegada de un cuerpo técnico definitivo, el exdelantero de La Roja, Manuel Neira, conversó en exclusiva con BOLAVIP.

Al ser consultado sobre el futuro de la banca nacional y la necesidad de abrochar un nombre definitivo para el proceso, Neira fue sumamente enfático en pedir celeridad a la mesa comandada por Pablo Milad. “Es un equipo que se está estructurando, es un equipo que tiene muy buenos jugadores, que tiene un recambio que urgentemente necesita tener un entrenador y que ese entrenador pueda tener un proceso de trabajo tranquilo para que estos jóvenes ya se empapen del trabajo del nuevo entrenador”, urgió.

En esa misma línea, rayó la cancha ante la opción de que no se concrete el arribo de Manuel Pellegrini, apuntando a que el reemplazante debe venir del extranjero y poseer un roce internacional probado. “Si no llega Don Manuel, yo creo que hay que buscar un entrenador de peso, un entrenador o un entrenador seleccionador, o que tenga por lo menos la experiencia de haber trabajado con selecciones, yo creo que es súper importante eso. Es muy distinto trabajar en el fútbol chileno o extranjero, pero las selecciones son otra cosa”, argumentó con total lucidez.

Finalmente, Manuel Neira no titubeó al momento de entregar su opinión sobre Marco Antonio Figueroa, uno de los nombres que de forma recurrente asoma como alternativa debido a su experiencia en el extranjero y a la preferencia de algunos ídolos, como Carlos Caszely.

El formado en Colo Colo le cierra las puertas de Juan Pinto Durán de manera definitiva. “No, a mí no me gusta Marco Antonio Figueroa. No me gusta porque hay entrenadores que a lo mejor son más capaces y tienen más experiencia, y lo que nosotros necesitamos es un entrenador con experiencia, con mucha más experiencia en selecciones”, sentenció de forma tajante.

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Manuel Neira le baja la cortina a Marco Antonio Figueroa en La Roja.

Sus candidatos fijos para el Mundial y el deseo con Neymar

Antes de entrar de lleno en la realidad de la Selección, Neira repasó lo que está dejando la previa de la cita planetaria y entregó sus candidatos para quedarse con la gloria absoluta. “Yo creo que Francia, España, Argentina, Portugal y Marruecos creo que van a estar ahí en el podio”, enumeró el exdelantero, añadiendo una profunda muestra de admiración hacia una de las máximas figuras del fútbol sudamericano: “A mí me encantaría que Neymar se pudiese llevar una Copa del Mundo, pero claro, hay equipos que vienen jugando hace muchísimo rato y lo están haciendo mucho mejor, está el caso de Portugal”, complementó.

Al momento de evaluar a Brasil y la aparente pérdida de su identidad bajo el mando europeo, el exariete laico analizó con detención el panorama del “Scratch”: “A Brasil le falta despertar, o con Ancelotti tú crees que todavía no recuperan ese ‘jogo bonito’… en el partido ante Chile (Portugal) obviamente no mostró todas sus cartas, tampoco jugó al 100% porque obviamente los jugadores antes del Mundial se cuidan, entonces no jugó al cien”, advirtió.