La victoria por 2-1 de la Selección Chilena ante la República Democrática del Congo en Francia no dejó conformes a todos.

Lejos de sumarse a los abrazos por el cierre de la gira europea, el periodista deportivo Jorge “Coke” Hevia alzó la voz para lanzar una durísima e incendiaria crítica contra el proceso de Nicolás Córdova, exigiendo cambios radicales y urgentes en la banca de la Selección absoluta de cara a los desafíos que se avecinan en este 2026.

En conversación con BOLAVIP, el comunicador sepultó cualquier intento de validar el interinato del actual estratega nacional tras los resultados obtenidos en el Viejo Continente.

“Perdimos un año. Y ahora es el momento de decir la pelota contra el piso y necesitamos un técnico ahora, urgente. No es ni criticar, ni no criticar… hay que sacar a Córdova de la ecuación, porque él no llega para ser técnico de la Selección. Es más, no llega ni para ser técnico”, disparó de entrada un molesto Hevia.

El conductor radial fue enfático al señalar que el triunfo ante el combinado africano en Orleans no borra las profundas falencias que arrastra el “Equipo de Todos”. “Ya es una vergüenza cómo perdemos el tiempo y cómo hemos dilapidado oportunidades y opciones. ¿Okay? ¿O porque le ganamos a Congo ahora somos buenos? Basta de perder el tiempo, basta de dilapidar el mejor producto, basta de este directorio”, complementó con total indignación.

Coke Hevia sin pelos en la lengua en contra de Nicolás Córdova.

El recado a Milad y el nombre que propone para la banca

En sus dardos, Hevia no solo apuntó al terreno de juego, sino que golpeó directamente a la cúpula de la Asociación Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), emplazando al presidente del organismo y al Consejo de Presidentes a tomar decisiones drásticas de manera inmediata.

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“Que el señor Milad y compañía se pongan los pantalones, hablen con el Consejo de Presidentes, que es el cáncer, y elijan entre ellos que Felipe Correa se haga cargo del técnico de la Selección y se acabó”, sentenció el periodista, exigiendo una reestructuración total en la secretaría técnica para detener lo que considera una gestión deficiente en el combinado nacional.