La selección chilena femenina recibe a Ecuador en el Estadio Nacional en una nueva jornada válida por al Liga de Naciones.

Llegó el día de la verdad para el “Equipo de Todos” en un compromiso donde no existe el margen de error. La Selección Chilena Femenina pone fin a su participación en la Liga de Naciones de Conmebol enfrentando a Ecuador este viernes 5 de junio desde las 19:00 horas, en una auténtica final que se disputará en la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

El combinado dirigido por Luis Mena necesita imperiosamente sumar de a tres para abrochar su pasaje al repechaje del Mundial. Para esta batalla decisiva, el estratega nacional confirmó un esquema estelar con línea de tres en el fondo y una sola gran novedad en el XI.

Con el antecedente fresco del valioso triunfo conseguido ante Uruguay en el mes de abril, el director técnico de La Roja optó por mantener la base de su pizarra táctica. Mena repetirá el mismo dibujo en el terreno de juego y mantendrá a 10 de las futbolistas que festejaron ante las charrúas. La única modificación obligada en la oncena estelar responde al ingreso de Catalina Figueroa en la última línea, quien toma el puesto de Anaís Cifuentes (no citada para esta jornada).

De esta manera, la Selección Chilena saltará a la cancha con Christiane Endler inamovible bajo los tres tubos; una retaguardia compuesta por Catalina Figueroa, Camila Sáez y Fernanda Pinilla; dejando las bandas para el despliegue de Michelle Acevedo y Valentina Díaz. En la zona de volantes la aduana será de Yastin Jiménez, Nayadet Opazo y Yanara Aedo; para dejar el frente de ataque en los pies de Sonya Keefe y Mary Valencia.

Luis Mena confía en quedarse con los tres puntos

A sacar la calculadora: El panorama de Chile en el Nacional

El escenario para las guerreras nacionales es dramático y directo. Una victoria frente a las del Guayas, de la mano con un tropiezo de las selecciones de Perú o Paraguay en sus canchas, timbrará de forma inmediata los boletos de Chile para el repechaje planetario.

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Sin embargo, el destino puede volverse cuesta arriba: en caso de registrar un empate, las nacionales tendrán que sacar la calculadora para esperar otros resultados, mientras que una derrota sepultará todo tipo de ilusión, dejándolas eliminadas de manera automática. Cabe recordar que este compromiso baja el telón para la escuadra de Luis Mena en el certamen continental, debido a que el equipo tendrá libre en la novena y última fecha del calendario.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile vs. Ecuador en la Liga de Naciones Femenina?

El partido entre Chile y Ecuador Femenino se disputará este viernes 5 de junio a partir de las 19:00 horas de Chile en el Estadio Nacional.Publicidad

¿Quién transmite a Chile vs. Ecuador en la Liga de Naciones Femenina?

El compromiso entre Chile y Ecuador será transmitido por Chilevisión en señal abierta, además lo podrás seguir de forma ONLINE por las plataformas digitales www.chilevision.cl y en el canal de Chilevisión por Youtube.