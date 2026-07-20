La polémica decisión que tomó Lionel Messi y que genera todo el debate en Argentina.

La Selección de Argentina vive horas de amargura tras lo que fue la derrota en la final del Mundial 2026, en la que los ‘Albicelestes’ cayeron por 1-0 ante España y se despidieron de su gran sueño de poder conseguir el bicampeonato mundial.

Tras lo que fue este resultado, en la selección de Lionel Scaloni se mastica la pena por esta derrota, la que dejó muy tocados a los jugadores argentinos, quienes no pudieron mostrar una buena versión futbolísitca en esta final.

Después de esta derrota, su capitán y figura, Lionel Messi tomó una importante decisión tras la final, la que sin duda desata toda la controversia al otro lado de la cordillera.

La decisión de Messi que desata la polémica en Argentina

Messi no retornaría a Argentina | Foto: Getty Images

El crack argentino tras la derrota en la final en el Mundial, tomó la decisión de no retornar con gran parte de sus compañeros a su país, en la que tenían planificado un encuentro junto a sus hinchas tras su actuación en la Copa del Mundo.

Esta información fue entregada por el medio ‘Doble Amarilla’, quien en su cuenta de ‘X’ señalaron que Lionel Messi y Rodrigo de Paul no volverán a su país y desde Nueva York viajará a Miami.

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Esta decisión sin duda que ha generado controversia en el país vecino, en la que no quedaron muy conformes con la decisión de su máxima estrella en no decir presente en el retorno del plantel a Argentina.

Se espera que en esta jornada desde Argentina se le rinda un reconocimiento al plantel argentino tras su segundo lugar obtenido en esta Copa del Mundo, en la que Messi no dirá presente.

🚨#AHORA | LIONEL MESSI Y RODRIGO DE PAUL NO VUELVEN A LA ARGENTINA



📌El capitán y el “motorcito” viajarán desde Nueva York rumbo a Miami, según pudo confirmar @okdobleamarilla pic.twitter.com/9CG6P9YICp — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) July 20, 2026