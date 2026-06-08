¡Último Minuto!: la Selección Chilena CONFIRMA nueva baja para enfrentar a RD Congo

La Selección Chilena sufre una importante baja para lo que será su partido ante Congo.

La Selección Chilena de Nicolás Córdova prepara lo que será su último encuentro amistoso dentro de esta Fecha FIFA, en donde el equipo de todos se verá las caras ante la República Democratica del Congo.

En las últimas horas, una mala noticia fue la que se dejó saber en el equipo de todos, en la que suma una nueva baja para este duelo de la Selección Chilena en Francia.

Se trata del delantero de la Universidad Católica, Clemente Montes quien fue liberado de la convocatoria y no podrá decir presenta para este partido ante Congo.

¿La razón? el atacante de 25 años en su estancia en Europa ha sufrido un cuadro respiratorio alto, el que le impidió decir presente ante Portugal y el que no le permite decir presente en este último duelo.

Montes será baja en La Roja l Foto: Photosport

“El Cuerpo Médco de la Selección Chilena informa que el jugador Clemente Montes se encuentra en evolución de un cuadro respiratorio alto que ha impedido su normal participación en los entrenamientos”.

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“Para el adecuado cuidado de su salud el jugador no estará disponible para el partido frente a la República Democrática del Congo, el día de mañana martes 9 de junio”, informaron.

De esta forma, Nicolás Córdova pierde a un importante jugador para lo que será este encuentro amistoso, en la que lo tenía considerado para poder sumar minutos en este compromiso.

En Síntesis

La Selección Chilena de Nicolás Córdova jugará un partido amistoso ante la República del Congo.

de Nicolás Córdova jugará un partido amistoso ante la República del Congo. El delantero Clemente Montes fue liberado de la convocatoria de La Roja en Francia.

fue liberado de la convocatoria de La Roja en Francia. Un cuadro respiratorio alto impedirá que el atacante sume minutos el martes 9 de junio.