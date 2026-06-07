Sebastián Miranda y el seleccionado Sub 20 que lo tiene vuelto loco: “La verdad, no me sorprende”

El entrenador de La Roja Sub 20 habló tras la caída ante Brasil en un amistoso y elogió a un jugador que fue figura ayer en el Nacional.

Pese a no hacer un mal partido el día de ayer en el Estadio Nacional, la Selección Chilena Sub 20 cayó ante su similar de Brasil por la cuenta mínima, compromiso en donde los dirigidos por Sebastián Miranda mostraron un buen nivel.

Fue el propio técnico el que habló tras la derrota sufrida y analizó lo sucedido, donde puso especial énfasis en un jugador que fue figura el día de ayer y que está sumando minutos en su equipo.

Se trata de Gabriel Maureira, portero de Colo Colo. Miranda fue consultado si le sorprende su actualidad y soltó sin tapujos: “La verdad no me sorprende. Gabriel ya participó en el proceso de la Sub 20 anterior y ha tenido buen rendimiento en su club”, dijo.

Maureira suma bonos con La Roja. | Foto: Photosport

“Ya tiene esa experiencia para empoderarse del puesto. Estamos contentos con su rendimiento y también haber tenido la posibilidad de asumir el rol importante que es un equipo como Colo Colo”, agregó.

En el cierre, el DT dice que “Nos pone contento y eso demuestra el trabajo que se hace aquí y en su club, donde lo hace muy bien. Nos da una seguridad importante en el arco y tiene que seguir creciendo, madurando y desarrollándose para que su futuro sea próspero para todos”.

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Así las cosas, Gabriel Maureira no sólo suma bonos con Colo Colo, sino que ahora con la Selección Chilena Sub 20 donde está tomando protagonismo y se ilusiona en el futuro con ser el portero titular de La Roja adulta.

En síntesis

La Selección Chilena Sub 20 cayó por la cuenta mínima ante Brasil en el Estadio Nacional.

El director técnico Sebastián Miranda elogió el buen nivel mostrado por su equipo.

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