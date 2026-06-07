¿Transmite TNT o sólo HBO MAX? Cómo ver a Huachipato vs. Colo Colo por la Copa de la Liga 2026

El Cacique visita a Huachipato esta tarde sin ninguna opción de poder clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga.

Colo Colo tiene que enfrentar este domingo a Huachipato por la Copa de la Liga 2026, compromiso que no tiene ninguna relevancia tras el triunfo de Coquimbo Unido sobre Deportes Concepción que dejó eliminado a los albos el pasado viernes.

De igual manera, Fernando Ortiz buscará variantes para el duelo frente a los acereros y darles minutos a jugadores que regularmente no juegan como Vicente Martínez, Rodrigo Catalán y Javier Méndez, entre otros.

Méndez asoma como titular en Colo Colo. | Foto: Photosport

Para Huachipato, por otro lado, el duelo servirá para no perder rodaje de cara a lo que realmente importa en Talcahuano por estos momentos: la Liga de Primera 2026 y mantenerse en puestos de avanzada para concretar la clasificación a copas internacionales a final de temporada.

Cabe mencionar que O’Higgins, Coquimbo Unido y Ñublense de Chillán ya se encuentran clasificados a las semifinales de la Copa de la Liga, torneo que tendrá su resolución en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Huachipato vs. Colo Colo: ¿Cuándo y a qué hora?

El compromiso entre acereros y albos arrancará este domingo 7 de junio a las 15:00 de la tarde de Chile continental.

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TV: ¿Cómo ver?

TNT Sports transmitirá el encuentro en su plan Premium.

Vía streaming, HBO MAX llevará el partido.