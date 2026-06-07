Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Colo Colo

¿Transmite TNT o sólo HBO MAX? Cómo ver a Huachipato vs. Colo Colo por la Copa de la Liga 2026

El Cacique visita a Huachipato esta tarde sin ninguna opción de poder clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga.

El cuadro albo, ya eliminado, visita a Huachipato.
© PhotosportEl cuadro albo, ya eliminado, visita a Huachipato.

Colo Colo tiene que enfrentar este domingo a Huachipato por la Copa de la Liga 2026, compromiso que no tiene ninguna relevancia tras el triunfo de Coquimbo Unido sobre Deportes Concepción que dejó eliminado a los albos el pasado viernes.

De igual manera, Fernando Ortiz buscará variantes para el duelo frente a los acereros y darles minutos a jugadores que regularmente no juegan como Vicente Martínez, Rodrigo Catalán y Javier Méndez, entre otros.

Méndez asoma como titular en Colo Colo. | Foto: Photosport

Méndez asoma como titular en Colo Colo. | Foto: Photosport

Para Huachipato, por otro lado, el duelo servirá para no perder rodaje de cara a lo que realmente importa en Talcahuano por estos momentos: la Liga de Primera 2026 y mantenerse en puestos de avanzada para concretar la clasificación a copas internacionales a final de temporada.

Cabe mencionar que O’Higgins, Coquimbo Unido y Ñublense de Chillán ya se encuentran clasificados a las semifinales de la Copa de la Liga, torneo que tendrá su resolución en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Ver también

“Lo hizo a propósito”: El increíble gol que erró Joaquín Larrivey en el último minuto y la feroz teoría de los hinchas de Colo Colo

Huachipato vs. Colo Colo: ¿Cuándo y a qué hora?

El compromiso entre acereros y albos arrancará este domingo 7 de junio a las 15:00 de la tarde de Chile continental.

TV: ¿Cómo ver?

TNT Sports transmitirá el encuentro en su plan Premium.

Vía streaming, HBO MAX llevará el partido.

Felipe Aguilar
Felipe Aguilar
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones