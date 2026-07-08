La escuadra nacional recuperó puestos en la clasificación. Sin embargo, solo sigue superando a dos selecciones sudamericanas.

La Roja encuentra un respiro en el ranking FIFA en medio de un complejo presente futbolístico. A pesar de no haber clasificado al Mundial 2026, Chile logró capitalizar buenos resultados ante rivales mundialistas en amistosos previos a la cita planetaria.

El equipo dirigido de forma interina por Nicolás Córdova venía golpeado tras una serie de malos resultados bajo el mando anterior, pero en esta actualización parcial del ranking consiguió subir dos puestos hasta el lugar 49. Un avance que, si bien no cambia radicalmente el panorama, sí marca una leve recuperación tras meses de retroceso.

Este ascenso se explica en gran parte por el rendimiento de otras selecciones durante el Mundial. Equipos como Túnez y Uzbekistán sufrieron caídas importantes en la clasificación, lo que permitió que Chile aprovechara ese espacio para escalar. Así, sin jugar la cita planetaria, La Roja termina beneficiándose de las “decepciones” del torneo.

¿Cómo queda La Roja entre las selecciones sudamericanas?

Sin embargo, el análisis regional sigue siendo poco alentador. En el contexto sudamericano, Chile continúa relegado y aparece como la tercera peor selección de la Conmebol, solo por encima de Perú y Bolivia.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova logra recuperar terreno en el Ranking FIFA.

Esto deja en evidencia que, más allá del pequeño avance global, la brecha con sus rivales directos aún es considerable.

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Los top ten del mundo

En la parte alta del ranking también hubo movimientos importantes. Francia recuperó el primer lugar, desplazando a Argentina al segundo puesto, mientras que España completa el podio. Inglaterra y Brasil se mantienen en la pelea dentro del top cinco, confirmando la fuerte presencia europea en los primeros lugares.

El resto del top 10 lo integran selecciones que han mostrado regularidad en los últimos años. Marruecos sigue consolidándose como la gran potencia africana, mientras que Portugal, Bélgica, Países Bajos y México completan el listado de las diez mejores del mundo.

Top 10 ranking FIFA (actualización):

1. Francia

2. Argentina

3. España

4. Inglaterra

5. Brasil

6. Marruecos

7. Portugal

8. Bélgica

9. Países Bajos

10. México