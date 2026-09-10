El entrenador Nicolás Córdova convocó a 27 jugadores y tres invitados, dejando fuera a varios que estuvieron presente en la última fecha FIFA.

Este jueves se dio a conocer la nómina de la Selección Chilena para los tres partidos amistosos que jugará en Norteamérica en la próxima fecha FIFA, en que enfrentará a Canadá, Estados Unidos y México.

El entrenador Nicolás Córdova, que sigue su interinato en La Roja, convocó a 27 jugadores más tres invitados, a quienes probará en esta gira para ver si le sirven para más adelante.

El técnico nacional sorprendió con algunos nombres, como unos que vuelven al ‘Equipo de Todos’, así como otras caras nuevas que consiguieron su primera citación.

Las ausencias de la Selección Chilena

Pero también llama la atención la ausencia de futbolistas más consolidados que no estará en esta gira por Norteamérica, como los defensas Guillermo Maripán y Francisco Sierralta, este último recién arribado al Piast Gliwice de Polonia.

Otra vez quedó fuera el volante Erick Pulgar, de gran presente en el Flamengo. Misma suerte corrió el delantero Alexander Aravena del Portland Timbers de la MLS.

Pero la lista de ausencias no queda ahí, pues se suman varios nombres que habían estado en las últimas convocatorias de Córdova y que ahora mirarán todo a la distancia.

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Estos son: Thomas Gillier, Igor Lichnovsky, Felipe Ogaz, Fabián Hormazábal, Benjamín Chandía, Javier Altamirano, Ignacio Saavedra y Lautaro Millán.

Erick Pulgar vuelve a quedar fuera de La Roja. (Foto: Pedro Vilela/Getty Images)

Los partidos de La Roja en Norteamérica

26 de septiembre: Canadá vs. Chile – 20:00 horas – BMO Field

29 de septiembre: Estados Unidos vs. Chile – 21:00 horas – Energizer Park

6 de octubre: México vs. Chile – Los Angeles Memorial Coliseum