Último minuto: La Selección Chilena confirma nuevo estadio y horario para enfrentar a RD Congo

En la Selección Chilena confirmaron la nueva programación para lo que será su amistoso ante RD Congo.

La Selección Chilena dio vuelta la página de lo que fue su derrota en el primer duelo por la Fecha FIFA ante Portugal por 2-1 y esperaba por lo que era la confirmación de su segundo duelo ante RD Congo.

Este duelo estaba en duda hace unos días tras las decisión que se tomó en Cádiz, el lugar que albergaba el partido entre ambos países, de cancelar la realización de este compromiso debido a los motivos sanitarios vinculados a un brote de ébola, que se registran en África.

Por esto, desde la Selección Chilena se movieron con todo para poder encontrar un nuevo recinto para disputar este partido, el que hace unos instantes acaban de confirmar con nueva sede y horario.

La nueva sede y horario para el duelo con Congo

Chile confirma su encuentro ante RD Congo | Foto: Photosport

Desde las redes sociales de ‘La Roja’ confirmaron en los últimos minutos que la Selección Chilena se enfrentará a RD Congo en Francia por el cierre de esta Fecha FIFA.

El duelo entre ambos equipos se disputará puntualmente en el Stade de la Source en Orleans este martes 9 de julio a partir de las 12:00 horas.

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De esta forma, en la Selección Chilena ahora hay tranquilidad de que este partido ante RD Congo se podrá disputar, lo que es importante para Nicolás Córdova, quien busca seguir viendo el rodaje de sus dirigidos en este nuevo proceso.

Partido confirmado ✅#LaRoja 🇨🇱 se medirá mañana ante RD Congo 🇨🇩 en Francia, por el cierre de la Fecha FIFA de junio.



🇨🇩🆚🇨🇱

🗓️ Martes 9 de junio.

🕛 12:00hrs.

🏟️ Stade de la Source, Orleans, Francia. pic.twitter.com/xln2ftUlEj — Selección Chilena (@LaRoja) June 8, 2026

En Síntesis

La Selección Chilena jugará su segundo partido de la Fecha FIFA contra RD Congo .

jugará su segundo partido de la Fecha FIFA contra . El partido se disputará en el Stade de la Source en Orleans, Francia .

en Orleans, . El encuentro está programado para este martes 9 de julio a las 12:00 horas.