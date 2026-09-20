¿Gary Medel no renovará? Esto dice la dirigencia de la UC: “Nosotros queremos que…”

El futuro del emblemático defensor de Universidad Católica se mantiene en incertidumbre. Su contrato concluye el 31 de diciembre.

Universidad Católica tiene una telenovela en marcha para el siguiente mercado de fichajes. En la previa de dicho período, el conjunto precordillerano tendrá que definir qué hará con Gary Medel.

¿La razón? El emblema de la UC termina su contrato el 31 de diciembre y, según los primeros trascendidos, la cúpula institucional se estaría inclinando por no renovar tal vínculo.

Sin embargo, según advierte una fuente de la dirigencia a Punto Cruzado, el panorama respecto al zaguero de 39 años no es tal. Aún resta mucho paño por cortar en San Carlos de Apoquindo.

“Nosotros queremos que Gary Medel se retire jugando con nosotros, pero si es a final de año, en uno o dos años más, eso solo depende de él. Yo no puedo decidir eso”, indicó el entrevistado bajo identidad reservada.

“Todo depende de él, de lo que él quiera, de cómo responde su cuerpo y de si quiere extender su carrera. Como todo jugador que debe sentarse a negociar, siempre se tendrá en cuenta la temporada actual”, agregó.

Gary Medel termina contrato con Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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La exigencia de Universidad Católica a Gary Medel

Sobre la misma línea, el funcionario –que mantuvo el anonimato– adelantó que en caso de acordar la continuidad del campeón de América, tendrá que ser con otros parámetros.

“Si (Gary) Medel renueva, será bajo otras condiciones económicas (…) No es el sueldo más alto del plantel. El monto que está dando vuelta por la prensa es similar a lo que ganó en su primera temporada”, expresó.

“Gary ya hizo un sacrificio económico importante para renovar. Si bien este 2026 ha tenido un año bastante complicado, también hay factores externos que han afectado“, cerró.