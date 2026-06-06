VIDEO | La intensa pelea que marcó el Portugal vs. Chile: Román y Leao fueron expulsados

La pelea que se robó las miradas en el duelo amistoso entre Portugal y Chile en Lisboa.

Portugal y Chile en estos momentos disputan un importante duelo amistoso dentro de esta Fecha FIFA en Lisboa, en el que ambos equipos igualan sin goles al termino del primer tiempo.

En lo que era los descuentos, una polémica jugada fue la que generó el caos entre ambos equipos, en la que terminaron a los empujones y algunos, a los golpes.

Un perfecto cruce de Felipe Faúndez a Joao Cancelo, fue el que generó todo, en donde los jugadores de Portugal fueron contra el jugador de O’Higgins de Rancagua y ahí es donde apareció Iván Román, a salvaguardar a su compañero de los europeos.

Dentro de lo que era este encontrón que aumentaba la temperatura en cada segundo, Rafael Leao le pegó un golpe en el rostro a Iván Román y tras esto, el juez del partido decidió expulsar a ambos jugadores, en la que Chile y Portugal quedaron con 10 jugadores.

VIDEO: REVISA EL CONFLICTO ENTRE PORTUGAL Y CHILE