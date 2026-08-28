Roger Federer pierde la cabeza con el ascenso de este tenista: “No lo habría imaginado”

'Su Majestad' concedió una extensa entrevista donde destacó la explosiva irrupción de uno de los mejores tenistas del 2026.

Roger Federer volvió a la escena pública esta semana tras disfrutar de una emotiva exhibición en la previa del US Open, el último Grand Slam de la temporada, y que el suizo supo conquistar 5 títulos de manera consecutiva en 2004 y 2008.

En la ‘Gran Manzana’, la leyenda del tenis mundial concedió una entrevista a la cadena ESPN, donde se refirió a los nombres más lo han sorprendido en el circuito a lo largo de la temporada. En esa línea, ‘Su Majestad’ no dudó en destacar la aparición del español Rafael Jódar, quien ha protagonizado un meteórico ascenso durante los últimos meses.

Roger Federer disputó una emotiva exhibición junto a Andy Roddick (Photo by Caleb Bowlin/Getty Images).

“Creo que el ascenso de (Rafael) Jódar ha sido increíble. Hace unos meses no lo habría imaginado y creo que nadie lo habría hecho. La manera en la que está consiguiendo mantener su nivel es increíble”, señaló Federer.

El ex número uno del mundo también tuvo palabras para Ben Shelton y Joao Fonseca: “Son grandes pegadores, jugadores que buscan golpes importantes y que además tienen grandes personalidades”, comentó.

¿Ganará Carlos Alcaraz el US Open? Esto dijo Roger Federer

Federer también fue consultado por las posibilidades de Carlos Alcaraz de conquistar el US Open, considerando que el español regresará a la competición después de una larga lesión. “Creo que depende. Probablemente nosotros no lo sepamos a menos que tengáis información más concreta. ¿Cuánto ha estado entrenando? ¿Ha podido entrenar al máximo? ¿Cuánto tiempo ha sido? ¿Una semana? ¿Un mes? Creo que eso marca la diferencia”, explicó.

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En esa línea, Federer advirtió que el escenario será muy diferente dependiendo de la preparación de Alcaraz. “Si solo ha sido una semana, creo que será muy complicado. Si ha sido un mes, le doy buenas opciones de encontrar su ritmo pronto. Necesita superar las primeras tres rondas para empezar a coger ritmo”, sostuvo.

Y agregó que “si ha tenido un mes de entrenamientos de calidad, o al menos más de una semana, creo que eso le ayudará realmente a sentir que puede ganar el torneo”.

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