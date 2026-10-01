Universidad de Chile celebra: Fernando Gago recupera a esta figura tras larga lesión

Elías Rojas deja atrás su etapa de recuperación y entrena con normalidad. Aún no hay fecha para su retorno a las canchas.

Universidad de Chile tiene un regreso clave para la recta final de la temporada. Tras una larga lesión, el cuerpo técnico de Fernando Gago celebra el término de la rehabilitación de una promesa.

¿Su nombre? Según informa Emisora Bullanguera, ese es el caso de Elías Rojas. El mediocampista de 18 años trabaja con normalidad junto al resto de sus compañeros.

Tras sufrir una rotura de meniscos el 17 de julio, el novel volante empieza a dejar atrás su pesadilla y se alista para ser considerado en las convocatorias. Fue utilizado como titular antes de su problema.

“Pudo volver a los entrenamientos con normalidad, en medio de su recuperación. De esta manera, Fernando Gago recupera a uno de sus altos valores durante el primer semestre”, indica el medio.

Sobre la misma línea, agrega: “Elías Rojas venía siendo un habitual en las oncenas del argentino, por lo que buscará recuperar el espacio que perdió debido a una desafortunada lesión”.

Elías Rojas está listo para volver en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile recupera a Elías Rojas

Durante la presente campaña y antes de lesionarse, el formado en la cantera universitaria disputó una totalidad de ocho compromisos. En ellos, no marcó goles, pero entregó una asistencia.

De este modo, Universidad de Chile suma una variante en el mediocampo y obtiene tranquilidad mientras Lucas Barrera sigue al margen. Este último aún espera por el visto bueno del cuerpo médico para volver a la acción.