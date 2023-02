Los cruzados tienen su once estelar confirmado para medirse ante Coquimbo Unido por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2023.

Universidad Católica enfrenta a Coquimbo Unido este viernes en la cuarta región por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2023. Los cruzados quieren seguir por la senda del triunfo luego de ganar en las dos primeras jornadas.

Por lo mismo, es que Ariel Holan trabajó durante la semana para preparar al mejor equipo posible ante los piratas. El técnico argentino tuvo una sola duda en los días previos y era si Franco Di Santo jugaba desde el inicio o comenzaba en la banca de suplentes.

Finalmente, Holan no confirmó al delantero argentino en el once estelar, pero introdujo una sorpresa. Se trata de Daniel González, quien debuta como titular en el torneo. El ingreso del ex Santiago Wanderers puede significar que juegue junto a Ignacio Saavedra en mediocampo.

La otra opción es que los universitarios jueguen con línea de tres, donde el porteño acompañaría a Gary Kagelmacher y a Branco Ampuero en defensa.

Sin más, esta la formación de la UC: Matías Dituro en el arco; Mauricio Isla, Branco Ampuero, Gary Kagelmacher, Eugenio Mena en defensa; Daniel González e Ignacio Saavedra en mediocampo; César Pinares, Alexander Aravena, Gonzalo Tapia y Fernando Zampedri en delantera.

Los Cruzados juegan este viernes frente a los piratas | Foto: Agencia UNO

Universidad Católica y Coquimbo Unido juegan este viernes 3 de febrero a partir de las 18:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y podrás seguir el minuto a minuto a través de Bolavip Chile.