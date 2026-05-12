Conmoción en Universidad Católica: la dolorosa muerte que golpea a Daniel Garnero

En las últimas horas se conoció la noticia del fallecimiento de la madre del entrenador argentino Daniel Garnero.

En Universidad Católica se encontraban enfocados en su próximo partido por la duodécima fecha de la Liga de Primera, donde enfrentarán a Deportes Limache en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández.

Sin embargo, este martes el ambiente en San Carlos de Apoquindo se vio inevitablemente marcado por una noticia que golpea directamente a Daniel Garnero, entrenador del cuadro de la Franja.

La triste noticia que recibió Garnero a días de enfrentar a Deportes Limache | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Falleció la madre de Daniel Garnero

A través de sus redes sociales, la UC confirmó el fallecimiento de María Angélica Bourlon de Garnero, madre del estratega cruzado, hecho que generó conmoción en el entorno del club.

Desde la institución precordillerana se ha expresado el apoyo total al técnico argentino y a su familia, en un momento marcado por el dolor y el recogimiento.

“Enviamos un abrazo afectuoso de consuelo, paz y tranquilidad para este triste momento. Hacemos extensivas nuestras condolencias a la familia de Daniel, sus amigos y cercanos”, escribió el club en sus canales oficiales.

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Cruzados comunica la sensible partida, a los 87 años, de la señora María Angélica Bourlon de Garnero (Q.E.P.D.).



La señora María Angélica era la madre de nuestro director técnico, señor Daniel Garnero, a quien enviamos un abrazo afectuoso de consuelo, paz y tranquilidad para… pic.twitter.com/k77xA5QsyQ — Universidad Católica (@Cruzados) May 12, 2026

En este contexto, la planificación deportiva queda en segundo plano, mientras el plantel y la institución se alinean en torno al acompañamiento del entrenador en un momento especialmente sensible, priorizando lo humano por sobre lo futbolístico.

En resumen…

Mientras Universidad Católica se alista para su duelo ante Deportes Limache por la Liga de Primera, el ambiente en el club se vio marcado por el fallecimiento de la madre de su entrenador Daniel Garnero.

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