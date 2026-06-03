Esposa de Fernando Zampedri desclasifica que Colo Colo estuvo cerca de ficharlo: “Fue cierto, hubo sondeos”

Además, Fernanda Benavidez reveló cómo influyó la familia de Alfonso Parot en la llegada de Fernando Zampedri a Universidad Católica.

Fernando Zampedri se ha consolidado como una de las grandes figuras de Universidad Católica en los últimos años, transformándose en uno de los delanteros más determinantes del fútbol chileno.

El atacante argentino nacionalizado chileno llegó al club precordillerano en 2020 y rápidamente se ganó un lugar en el corazón de Los Cruzados, gracias a su capacidad goleadora y su impacto inmediato.

Sin embargo, el destino del ex Rosario Central pudo ser otro antes de arribar a San Carlos de Apoquindo.

¿La razón? Fue su esposa, Fernanda Benavidez, quien en el programa No Es Para Tanto de TNT Sports Chile recordó que Colo Colo estuvo tras los pasos del “Toro”.

Fernando Zampedri enfrentando al Cacique en el último Clásico | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Fue cierto que su representante había tenido sondeos por el lado de Colo Colo. Es verdad”, aseguró la pareja del atacante cruzado.

Publicidad

La familia de Alfonso Parot fue vital en la llegada de Zampedri a la UC

Además, la esposa del delantero confesó la importancia que tuvo tanto el propio Parot como su padre en la decisión del hexagoleador del fútbol chileno de arribar a la UC.

“Esa vacaciones estábamos en mi casa y nos habían entregado la casa hace tres días. Yo llegué a vivir una semana en mi casa porque el 28 de diciembre él se viene para firmar y se queda. Él me dice: ‘me llamaron, cierra todo’ y nosotros ya teníamos muchos antecedentes por el Poncho Parot. Siempre recuerdo que el papá de Poncho le decía que era un jugador para Católica”, relató.

Finalmente, Benavidez detalló cómo fue el proceso previo a su llegada definitiva al elenco de la Franja, cuando incluso debió viajar solo a Chile para cerrar su incorporación.

Publicidad

“Él se vino solo con su representante y yo me quedé en Argentina. Al otro día me dice que se va a hacer la revisión y si paso voy a firmar, así que me vine a Chile a pasar Año Nuevo con Olivia porque él iba a quedar solo acá”, remató.

En resumen…