Universidad Católica ya conoce las fechas y horarios de los octavos de final de Copa Libertadores ante Estudiantes

Universidad Católica conoce su programación para los octavos de final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata.

Universidad Católica ya sabe cuándo, a qué hora y dónde enfrentará a Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores, en donde los ‘Cruzados’ deberán viajar a Argentina para su duelo de ida y cerrarán la llave en casa.

Hace unos instantes, se dio a conocer lo que es lo progamación por parte de la CONMEBOL para lo que serán estos partidos, los que se disputarán en el mes de agosto.

El duelo de ida entre Estudiantes de La Plata y Universidad Católica por los octavos de final de la Copa Libertadores se disputará el martes 11 de agosto a partir de las 20:30 horas en el Estadio UNO.

El compromiso de vuelta entre ‘Cruzados’ y ‘Pincharratas’ se desarrollará en la semana siguiente, el martes 18 de agosto a partir de las 20:30 horas en el Claro Arena.

La UC quiere seguir haciendo historia | Foto: Getty Images

De esta manera, la Universidad Católica ya tiene conocimiento de lo que será la programación de ambos importantes duelos, en los que espera poder llegar de la mejor forma posible para seguir haciendo historia.

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Cabe recordar que el ganador de esta serie entre la UC y Estudiantes de La Plata, se verá las caras en los cuartos de final al ganador de la llave entre Rosario Central y Corinthians.

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