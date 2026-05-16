Sebastián Arancibia recibió cuestionamientos por su rendimiento en Universidad Católica. No estuvo a la altura en los 45' iniciales.

Universidad Católica comenzó ganando 2-0 en el primer tiempo contra Deportes Limache por la Liga de Primera. Sin embargo, ello no significó que los hinchas precordilleranos quedaran conformes.

¿La razón? Tras los 45 minutos iniciales en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, los fanáticos de la UC posaron su atención sobre Sebastián Arancibia. El lateral derecho no exhibió regularidad.

Por ello, los cibernautas apuntaron contra él, haciendo hincapié en la falta de control y la poca precisión en sus pases. Eso sí, fue partícipe del 1-0 de la escuadra de San Carlos de Apoquindo.

“Está trolleando” y “Los problemas que hemos tenido en salida… Hoy con la presión se ha visto muy mal (Sebastián) Arancibia“, fueron parte de las criticas hacia el canterano.

Cabe consignar que el jugador en cuestión volvió de su lesión y se quedó con el puesto indiscutidamente. Ha sido considerado reiteradamente por el cuerpo técnico de Daniel Garnero.

Sebastián Arancibia no aprobó para los seguidores de Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Los comentarios contra Sebastián Arancibia en Universidad Católica

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