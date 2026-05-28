El histórico "Bombonerazo" conseguido por Universidad Católica no solo dejó festejos desatados en la precordillera y pasajes directos a los octavos de final de la Copa Libertadores, sino que desató un verdadero terremoto e incendio total en Buenos Aires

En el mismo instante en que el juez Wilmar Roldán hizo sonar su silbato decretando el final del compromiso, la paciencia de los hinchas de Boca Juniors se agotó por completo, transformando La Bombonera en una caldera de furia, insultos y reproches contra sus propios jugadores y cuerpo técnico.

La eliminación del gigante argentino caló hondo en su parcialidad, sobre todo por la forma en que se estructuró el trámite del partido. Boca Juniors sufrió un contragolpe letal por parte de la escuadra chilena que terminó en el gol de Clemente Montes, y a partir de esa estocada, el dueño de casa se quedó absolutamente sin ideas futbolísticas para dañar, a pesar de adueñarse de la posesión de la pelota.

En el complemento la tónica no varió y el pitazo final desató la indignación total de los fanáticos presentes en el recinto de La Ribera. Desde todos los sectores del estadio comenzó a bajar un ensordecedor y unificado grito de guerra que retumbó con fuerza: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, sentenciando el fastidio ante un nuevo fracaso internacional que obliga a los xeneizes a conformarse de manera obligada con el consuelo de disputar la Copa Sudamericana.

El ex Magallanes, Claudio Úbeda se retiró entre cantos e insultos

Claudio Úbeda se retiró bajo una lluvia de insultos y con el futuro en el aire

Uno de los principales apuntados por la fanaticada y que se llevó la peor parte de los reproches y silbidos fue el director técnico de Boca, Claudio Úbeda. El adiestrador abandonó el campo de juego rumbo a los vestuarios junto a su asistente Juvenal Rodríguez, teniendo que soportar una masiva lluvia de insultos por parte de los hinchas apostados en el sector de las plateas.

El estratega venía siendo duramente cuestionado en el último periodo debido a los irregulares y magros resultados que arrastraba el equipo en las competencias previas. Ahora, con este rotundo fracaso en la Copa Libertadores consumado ante la UC, el futuro de Úbeda en el banco de Boca quedó más en la cuerda floja que nunca, y se espera que en las próximas semanas la mesa directiva tome una determinación final respecto a su continuidad en el cargo.

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¡Que se vayan todos!