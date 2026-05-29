El recordado delantero analizó el duelo entre la UC y Boca Juniors. Para él, la escuadra de Daniel Garnero arrasó.

Universidad Católica superó el desafío y derrotó 1-0 a Boca Juniors por la fase de grupos de Copa Libertadores. El elenco precordillerano accedió a la siguiente ronda de certamen continental y Juan Carlos Almada lo festejó.

El goleador de la competencia internacional en 1993 conversó con BOLAVIP Chile y aplaudió lo hecho por el club que defendió en San Carlos de Apoquindo. Le gustó lo que presenció en La Bombonera.

A su parecer, lo expuesto por la escuadra de Daniel Garnero es lo que se tiene que hacer en un torneo de dicha índole. Hay que tener carácter para derribar a un gigante del continente.

“La UC de hoy es jugar. En el primer tiempo jugó, se paró en campo rival y cuando sacó la ventaja fue inteligente en el segundo tiempo”, comenzó señalando el retirado atacante.

Sobre el mismo punto, agregó: “La verdad es lo que tuvo que hacer, va por muy buen camino. Manteniendo ese nivel, la veo para llegar mucho más alto. Ojalá no me equivoque”.

Juan Carlos Almada abordó la clasificación de Universidad Católica. (Foto: Archivo)

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Juan Carlos Almada aplaude a Universidad Católica

Finalmente, consultado sobre la gran figura de la victoria en Buenos Aires, el referente de la UC no titubeó: los 16 jugadores estuvieron a la altura de lo que se requería.

“En el primer tiempo le sacó la pelota a Boca, lo minimizó y en el segundo tiempo lo aguantó, como hay que hacer. Es un equipo de hombres y hace rato no veía a una UC así en lo internacional“, cerró.

En resumen:

Juan Carlos Almada festejó el triunfo de Universidad Católica por 1-0 ante Boca Juniors.

festejó el triunfo de Universidad Católica por 1-0 ante Boca Juniors. El referente Juan Carlos Almada destacó la inteligencia y el carácter del equipo dirigido por Daniel Garnero en La Bombonera.

destacó la inteligencia y el carácter del equipo dirigido por Daniel Garnero en La Bombonera. Juan Carlos Almada afirmó que los 16 futbolistas que sumaron minutos estuvieron a la altura del desafío internacional.