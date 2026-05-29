Pasó de ser la gran promesa del mercado a transformarse en un dolor de cabeza insostenible en el Estadio Monumental.

Claudio Aquino arribó a Colo Colo precedido de un cartel inmejorable tras coronarse como el mejor jugador del fútbol argentino en 2024 cuando vistió la camiseta de Vélez Sarsfield, pero su estadía en Macul se transformó en un fiasco absoluto.

A día de hoy, el mediocampista de 34 años es el blanco predilecto de los dardos y la crisis estalló por completo luego de su displicente actitud en el clásico ante Universidad Católica, ganándose la furia de históricos como Claudio Borghi y un ultimátum de la propia dirigencia de Blanco y Negro.

La gota que rebalsó el vaso y colmó la paciencia del pueblo colocolino ocurrió en el tramo final del duelo ante los cruzados. Mientras el equipo se replegaba para defender el resultado, Aquino —quien había ingresado fresco al minuto 66— se dedicó a caminar la cancha y mostró nulo compromiso en la recuperación del balón.

Esta displicencia fue analizada sin anestesia por Claudio Borghi en el programa Picado TV. El extécnico tetracampeón con el Cacique le paró el carro de inmediato y disparó: “Lo jugó muy mal el clásico, pero no solamente con la pelotita, sino que también con la actitud. A veces cuando no te salen las cosas hay que hacer algo…”.

Para rematar, el Bichi fue categórico sobre la suplencia del ex Vélez Sarsfield: “El otro día demostró por qué no está jugando”. Por si fuera poco, el trasandino sumó un nuevo misterio al quedar fuera de la delegación que viajará a enfrentar a Deportes La Serena por razones desconocidas.

Aníbal Mosa puso en duda la continuidad de Aquino en los albos.

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Aníbal Mosa le pasa la cuenta y congela su futuro en Colo Colo

Los ecos del bajo rendimiento y las críticas del entorno llegaron directo a las oficinas de la concesionaria. El mandamás de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, no escondió su preocupación por el nivel del volante y, lejos de blindarlo, sembró mantos de duda respecto a si el jugador estampará su continuidad en el club para la segunda mitad del año.

“No puedo asegurar nada, lo que puedo decir es que nosotros cuando termine la primera rueda en ese partido del 13 de junio, nos vamos a sentar a conversar”, advirtió el timonel del Cacique, poniéndole fecha de vencimiento a la evaluación del “fiasco” de Macul.

Mosa cerró advirtiendo que, pese a tener contrato vigente, la realidad se revisará con lupa: “Claudio es un jugador del club, cualquier novedad tendremos que conversarla con él, con Fernando (Ortiz), con Jaime Pizarro y todos los estamentos“.