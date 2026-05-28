El atacante de los "Cruzados" sacó un poderoso remate que enmudeció a toda La Bombonera.

Universidad Católica y Boca Juniors protagonizan una verdadera final en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En una Bombonera repleta y con el cuadro cruzado buscando asegurar su clasificación, el equipo de Daniel Garnero sorprendió golpeando primero en Buenos Aires.

La UC logró imponer su juego por varios pasajes del primer tiempo y encontró premio a los 33 minutos con una verdadera joya de Clemente Montes. La jugada nació desde el fondo con Cristián Cuevas, quien salió jugando desde su propia área y conectó de gran manera con el delantero cruzado.

Montes recibió el balón, eludió con categoría a su marcador y sacó un potente y preciso remate que se clavó en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Leandro Brey. Un golazo que silenció por completo a La Bombonera y que desató la celebración de los hinchas de la franja presentes en Argentina.

Con este resultado parcial, Universidad Católica está asegurando momentáneamente su clasificación a los octavos de final del torneo continental y además se ilusiona con avanzar como líder del grupo. Boca, en tanto, queda obligado a reaccionar rápidamente para no despedirse prematuramente de la Copa Libertadores.

Así fue el golazo de Clemente Montes