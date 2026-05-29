Los festejos por el histórico "Bombonerazo" ya quedaron atrás y en San Carlos de Apoquindo las miradas se centran por completo en la exigente fase de los 16 mejores del continente

Luego de que se definiera que Universidad Católica se medirá ante Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores, las reacciones no se hicieron esperar. En conversación exclusiva con BOLAVIP, el histórico emblema y leyenda de los cruzados, Jorge “Mortero” Aravena, alzó la voz para analizar al cuadro “Pincharrata” y desclasificar la fórmula con la que la UC puede seguir agigantando su campaña internacional.

Para el exmediocampista y referente de la franja, el sorteo determinó una llave de máxima complejidad, considerando el peso específico del rival en este tipo de instancias.

“Complicado, ¿no? Siempre los equipos argentinos son complicados. Estudiantes es un equipo que tiene historia también en la Copa Libertadores de América“, advirtió de entrada Aravena, reconociendo la estirpe copera del conjunto de La Plata.

A pesar de los pergaminos del rival, el “Mortero” confesó que el rendimiento mostrado por los dirigidos de Daniel Garnero en las últimas semanas le dio un vuelco total a sus expectativas iniciales. “Yo la vez pasada.. no tenía mucha confianza en lo que podía hacer el equipo, pero el equipo respondió perfectamente bien”, sinceró de forma muy abierta la leyenda cruzada.

Mortero Aravena tiene mucha confianza en lo que pueda hacer la UC ante Estudiantes.

La fórmula cruzada para mantener la racha en el extranjero

Haciendo un balance de lo que fue la fase grupal, donde la escuadra nacional supo pararse con personalidad en distintos rincones de Sudamérica, Aravena apuesta a replicar exactamente la misma mentalidad. “Ahora, después de los resultados de esta última vuelta, donde fuimos a Brasil a ganar, a Ecuador a ganar, a Argentina a ganar, no me cabe duda de que este equipo de Estudiantes con la Católica va a salir con la misma idea”, complementó con optimismo.

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Para cerrar, el histórico exfutbolista apuntó que la clave del éxito para meterse entre los ocho mejores del continente radicará en la regularidad y en hacer respetar la localía en el partido de ida. “Esa es la idea… tiene que transformarse en una regularidad para el equipo ganar los partidos de local y esperar, evidentemente, el provecho de visita”, concluyó Jorge Aravena, entregándole su bendición al plantel de la UC para ir en busca de un nuevo zarpazo internacional.