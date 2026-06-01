Tras abrochar una clasificación histórica a los octavos de final como líderes de su grupo, las voces autorizadas del club comienzan a trazar metas gigantescas.

En conversación exclusiva con BOLAVIP, el exdefensor formado en la precordillera y antiguo seleccionado nacional, Jorge “Potencia” Vargas, se mostró eufórico con el rendimiento internacional de Universidad Católica y no dudó en candidatear al equipo de Daniel Garnero para meterse sin complejos en las semifinales de la Copa Libertadores.

El ex seleccionado nacional puso la pelota al piso para analizar el tremendo valor que tiene la campaña de la UC jugando fuera de las fronteras chilenas, destacando un hito que ya es histórico para el balompié nacional.

“Yo creo que si se hace fuerte en casa… Católica la clasificación la hizo afuera y creo que tiene muy buenas, muy buenas chances de poder seguir adelante. Es un equipo sólido y es importante”, desmenuzó de entrada el exzaguero, valorando que la Franja fue capaz de rescatar victorias consecutivas en Brasil, Ecuador y Argentina.

Frente a la exigencia de que ahora el equipo debe ratificar este tremendo estatus jugando en condición de local, sobre todo considerando que el rival en octavos será el fiero Estudiantes de La Plata, el “Potencia” insistó en que la localía debe ser el fortín definitivo.

“Espero que así como se hizo ante Boca, que se jugó muy bien ante ese equipo, ojalá que en casa sean fuertes, para que no sufran después fuera de casa, pero es un equipo importante”, remarcó con convicción.

Jorge Vargas ve a la UC en semifinales de la Copa Libertadores

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La fe cruzada intacta: “Hay equipo para llegar a semifinales”

Al ser consultado sobre si su fe como hincha y referente del club está al 100% de cara a las llaves de eliminación directa, Vargas fue categórico y mandó un aviso que ilusiona a toda la hinchada de la precordillera. “Si siguen jugando de esa manera que jugaron ayer, creo que tienen muchas opciones… de llegar a semifinales de la Copa”, disparó sin titubear.

Para cerrar, el otrora defensor nacional subió la apuesta y aseguró que el actual plantel cruzado tiene la jerarquía y las variantes tácticas necesarias para plantarle cara a cualquier gigante del continente que se cruce en el camino al título. “Yo creo que sí, tiene equipo para poder, para poder funcionar y enfrentar a cualquier rival”, concluyó Jorge Vargas con total autoridad en los micrófonos de BOLAVIP.