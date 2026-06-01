El volante de los 'Cruzados', Matías Palavecino habló de lo que ha sido su presente en el club.

Universidad Católica ha tenido semanas de grandes resultados tanto a nivel nacional como internacional, en el que los ‘Cruzados’ hoy en día están en el segundo lugar del torneo chileno y en la fase de octavos de final de la Copa Libertadores.

Tras el buen presente de la UC, el volante argentino Matías Palavecino habló con los medios después del triunfo por 3-0 ante Huachipato en el torneo nacional, en el que consiguieron tres puntos claves en una visita complicada.

“Contento porque se ganó en una cancha difícil, supimos darle la vuelta y fuimos merecedores del triunfo”, comenzó señalando Palavecino.

Siguiendo en esa línea, el ‘Mati’ comentó lo que ha sido la gran semana que vivió la Universidad Católica tanto a nivel nacional como internacional, el que sin duda le da un golpe de confianza al grupo.

Palavecino habla de su presente en la UC | Foto: Photosport

“Cuando ganas la semana es más linda, comienzas a corregir errores de diferente manera. Seguimos con esa mentalidad de seguir ganando y estirar esta racha”.

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“Tenemos la unión del grupo, estar tranquilos, seguir trabajando como lo venimos haciendo. Quizá algunos resultados no se nos estaban dando, pero estábamos con esa tranquilidad de que veníamos haciendo las cosas bien”, declaró.

Palavecino y su autocrítica en la UC

Concluyendo, Palavecino hizo una autocrítica en lo que ha sido su presente en la Universidad Católica, en la que señala que debe estar más calmo en su toma de decisiones para ser más determinante en el equipo de Daniel Garnero.

“En lo personal me voy algo agridulce, tuve una jugada en que fallo el primer gol, pero son errores a corregir, debo estar más sereno en la toma de decisiones, pero ganando se corrigen mejor esas cosas”, cerró.

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