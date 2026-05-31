El jugador de la UC más criticado en el primer tiempo contra Huachipato: “Nivel amateur”

Universidad Católica tuvo un débil primer tiempo en su visita a Huachipato por la Liga de Primera. La escuadra precordillerana decayó en su nivel tras la hazaña internacional y los hinchas no toleraron ello.
Es por eso que a través de redes sociales, los fanáticos apuntaron contra Bernardo Cerezo. La actuación del lateral derecho no fue aprobada por los seguidores de la UC.
Su ingreso en desmedro de Sebastián Arancibia fue duramente cuestionado. Las críticas han sido constantes y su paso por la institución de Las Condes parece estar cerca de su fin.
“Tiene nivel amateur” y “No es competitivo lo de (Bernardo) Cerezo. Estorba a los compañeros y marcando es muy endeble“, fueron parte de los comentarios mediante X.
Cabe consignar que luego de su arribo a San Carlos de Apoquindo, el formado en Universidad de Chile ha sido reiteradamente puesto en duda. No ha respondido a las expectativas.
